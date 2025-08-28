T20 एशिया कप 2025 के लिए इस दिन दुबई पहुंचेगी भारतीय टीम, सामने आ गई कन्फर्म डेट

भारतीय क्रिकेट टीम टी20 एशिया कप 2025 के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में दुबई पहुंचेगी। 9 सितंबर से यूएई में ये एशियाई टूर्नामेंट खेला जाना है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय भारतीय टीम 9 सितंबर से शुरू होने वाले टी20 एशिया कप 2025 के लिए चार सितंबर को दुबई में एकत्रित होगी। आमतौर पर निर्धारित परंपरा से हटकर खिलाड़ी अपने-अपने स्थानों से सीधे दुबई पहुंच कर वहां टीम से जुड़ेंगे। इससे पहले अमूमन टीम रवाना होने से पहले मुंबई में एकत्रित होती थी। यह निर्णय व्यवस्था तथा खिलाड़ियों की यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘सभी खिलाड़ी चार सितंबर की शाम तक दुबई पहुंच जाएंगे और पहला नेट सत्र पांच सितंबर को आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) एकेडमी में आयोजित किया जाएगा। लॉजिस्टिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को अपने-अपने शहरों से सीधे दुबई पहुंचने के लिए कहा जाएगा।’’

उन्होंने आगे बताया, ‘‘ज़ाहिर है टीम के कुछ सदस्य मुंबई से रवाना होंगे, लेकिन कुछ अन्य सदस्यों का मानना है कि पहले मुंबई पहुंचकर दुबई के लिए उड़ान भरना समझ से परे है। वैसे भी दुबई पहुंचने में अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तुलना में कम समय लगता है।’’ भारत टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा और उसके बाद 14 सितंबर को दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। सुपर फोर चरण से पहले उसका तीसरा ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा।