टीम इंडिया का अगला शेड्यूल कर लीजिए नोट, रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस दिन होगी वापसी
Team India Schedule: एशिया कप 2025 भारतीय टीम ने जीत लिया है। टीम इंडिया 2 अक्टूबर से फिर से मैदान पर उतरने वाली है। साल 2025 के आखिर तक टीम इंडिया को कब किस टीम के खिलाफ खेलना है? ये जान लीजिए।
Indian Cricket Team Schedule: टीम इंडिया एशिया कप 2025 की चैंपियन बन गई है। इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम का शेड्यूल कैसा है? ये जान लीजिए। 28 सितंबर को भारतीय टीम ने एशिया कप का फाइनल खेला और अब 2 अक्टूबर से भारतीय टीम फिर से मैदान पर उतरने वाली है। इस स्टोरी में जान लीजिए कि साल 2025 के आखिर तक टीम इंडिया का शेड्यूल कैसा है? भारतीय टीम कब किस टीम के खिलाफ मुकाबला खेलेगी? टीम इंडिया को एशिया कप से पहले एक महीने का ब्रेक मिल गया था, लेकिन अब टीम लंबे समय तक बिजी रहने वाली है।
भारतीय क्रिकेट टीम की नई चुनौती 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ शुरू हो रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है, जहां वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद भारतीय टीम घर लौटेगी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलेगी। साल के आखिर में और नए साल की शुरुआत में भारतीय टीम को करीब 20 दिन का रेस्ट मिलेगा और फिर टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि 2025 का शेड्यूल भारतीय टीम का कैसा है?
रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी अगले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। विराट और रोहित ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया हुआ है। वे सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं। दोनों साथ में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते दिखाई देंगे।
India vs West Indies Test Series Full Schedule
2 अक्टूबर से पहला टेस्ट - अहमदाबाद में
10 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट - दिल्ली में
India tour of Australia Series Full Schedule
19 अक्टूबर को पहला वनडे मैच - पर्थ में
23 अक्टूबर को दूसरा वनडे मैच - एडिलेड में
24 अक्टूबर को तीसरा वनडे मैच - सिडनी में
29 अक्टूबर को पहला टी20 मैच - कैनबरा में
31 अक्टूबर को दूसरा टी20 मैच - मेलबर्न में
2 नवंबर को तीसरा टी20 मैच - होबार्ट में
6 नवंबर को चौथा टी20 मैच - गोल्ड कोस्ट में
8 नवंबर को पांचवां टी20 मैच - ब्रिस्बेन में
India vs South Africa All format Series Schedule
14 नवंबर से पहला टेस्ट - कोलकाता में
22 नवंबर से दूसरा टेस्ट - गुवाहटी में
30 नवंबर को पहला वनडे मैच - रांची में
3 दिसंबर को दूसरा वनडे मैच - रायपुर में
6 दिसंबर को तीसरा वनडे मैच - विशाखापट्टनम में
9 दिसंबर को पहला टी20 मैच - कटक में
11 दिसंबर को दूसरा टी20 मैच - न्यू चंडीगढ़ में
14 दिसंबर को तीसरा टी20 मैच - धर्मशाला में
17 दिसंबर को चौथा टी20 मैच - लखनऊ में
19 दिसंबर को पांचवां टी20 मैच - अहमदाबाद में
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाने वाला टी20 मैच भारत का साल 2025 का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। इसके बाद भारतीय टीम 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के दौरे पर होगी, जहां 3 वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैच भारत को खेलने हैं, जो 31 जनवरी तक चलेंगे। इसके बाद फरवरी में टी20 विश्व कप 2025 शुरू हो जाएगा।