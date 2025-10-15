Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Indian Cricket team including Rohit Sharma and Virat Kohli Depart for Australia know when is IND vs AUS first match

रोहित शर्मा-विराट कोहली समेत भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना, जानें कब है पहला मैच?

संक्षेप: दिल्ली हवाई अड्डे पर देखे गए खिलाड़ियों में कप्तान शुभमन गिल, रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे।

Wed, 15 Oct 2025 09:14 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार, 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उड़ान भरी है। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज 19 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस टूर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज के साथ-साथ 5 मैच की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल होंगे, रोहित शर्मा से कप्तानी छीन गिल को टीम इंडिया का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के जरिए ही रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर तय होगा।

ANI के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर देखे गए खिलाड़ियों में कप्तान शुभमन गिल, रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारत यह पहला वनडे खेलेगा।

ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (वीसी), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल।

भारत की टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल-

वनडे शेड्यूल

पहला वनडे- 19 अक्टूबर; सुबह 9 बजे

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर; सुबह 9 बजे

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर; सुबह 9 बजे

टी20 शेड्यूल

पहला टी20- 29 अक्टूबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

तीसरा टी20- 2 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

चौथा टी20- 6 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

पांचवां टी20- 8 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

