भारतीय टीम ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है..., मोहम्मद शमी ने दिया बयान
इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद शमी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि भारतीय टीम की अभी तक वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई है, जैसा सभी भारतीय दर्शक उम्मीद करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का समर्थन करने की भी बात कही और किसी के भी ऊपर निगेटिव मीम्स बनाने की कड़ी आलोचना की।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार, 1 मार्च को कोलकाता के इडेन गार्डंस मैदान पर करो या मरो का मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बहुत महत्वपूरण है, जो भी टीम इस मैच को जीतेगी सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर लेगी। मैच से पहले एक निजी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया के लिए एक बड़ी बात कही है।
मोहम्मद शमी ने इंटरव्यू में कहा कि "मैं मानता हूं कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस अभी तक वैसी नहीं आई है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम ने खेला है वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है।" भारतीय तेज गेंदबाज ने आगे कहा कि "मैं चाहता हूं कि आने वाले मैचेस में इंडियन टीम वैसा प्रदर्शन करे।"
खिलाड़ियों पर हो रही व्यक्तिगत आलोचना पर अपनी बात रखते हुए शमी ने कहा कि "अभिषेक के ऊपर इतने मीम्स बना डाले आपने, सू्र्या के पीछे पड़ गए हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने प्लेयर्स का सपोर्ट करना चाहिए ऐसे टाइम में और होप करनी चाहिए कि इंडियन टीम वैसा खेले जैसा हम चाहते हैं।"
बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 के मुकाबले में भारत को 72 रनों से मिली करारी हार की काफी आलोचना हुई थी सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से भी टारगेट किया गया था। इस पर मोहम्मद शमी ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि हमें हर वक्त अपने खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि टीम के खिलाड़ी हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करे। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारतीय टीम ट्रैक पर लौट आई है और पिछले मुकाबले में मेन इन ब्लू ने जिम्बाब्वे की टीम को बड़े अंतर से हराया था। हालांकि, उस मैच में भी भारत को अपनी गेंदबाजी को बेहतर करने की जरूरत है।
मोहम्मद शमी द्वारा कही गई बात बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि भारतीय टीम ने वास्तव में अभी अपना 100 फीसदी प्रदर्शन नहीं दिया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि वेस्टइंडीज के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया जीत का परचम लहराए और सेमीफाइनल के लिए टिकट पक्की करे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।