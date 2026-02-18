ये टीम इंडिया का दौर है, विश्व कप में लगातार 12 जीत के साथ रच दिया इतिहास
भारतीय टीम ने 2024 विश्व कप से लेकर मौजूदा चल रहे 2026 विश्व के दरमियान लगातार 12 मुकाबले जीत लिए हैं और यह सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। भारतीय टीम दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने टी-20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 12 जीत का आंकड़ा छुआ है।
टी-20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को 17 रनों से हराकर सुपर-8 में धमाकेदार एंट्री मारी है। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज के सभी चार मुकाबले जीते हैं और 8 अंकों के साथ ग्रुप ए में टॉप में फिनिश किया है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में अपने सबसे अधिक लगातार जीत के आंकड़े को और अधिक मजबूती से स्थापित किया है।
भारतीय टीम ने 2024 विश्व कप से लेकर मौजूदा चल रहे 2026 विश्व के दरमियान लगातार 12 मुकाबले जीत लिए हैं और यह सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। भारतीय टीम दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने टी-20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 12 जीत का आंकड़ा छुआ है। इस सूची में दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने लगातार 8 जीत दर्ज की है लेकिन वे भारतीय टीम से बहुत पीछे है। दोनों टीमों के लगातार जीत के अंतर को देखकर ही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम कितने दबदबे वाली टीम है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने साल 2024 के टी-20 विश्व कप में लगातार 8 जीत का कीर्तिमान बनाया था, जिसके सिलसिले को भारतीय टीम ने फाइनल में तोड़ दिया था।
पुरुष टी20 विश्व कप में लगातार सबसे अधिक जीत:
12* - भारत (2024-2026)
8 - दक्षिण अफ्रीका (2024)
8 - ऑस्ट्रेलिया (2022-2024)
7 - इंग्लैंड (2010-2012)
7 - भारत (2012-2014)
टी-20 विश्व कप में लगातार जीत के मामले में ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे नंबर पर है। कंगारू टीम ने साल 2022 से 2024 के विश्व कप के दौरान लगातार 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। इस सूची में इंग्लैंड 7 लगातार जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। इंग्लिश टीम ने यह कारनामा 2010 से 2012 के विश्व कप के दौरान किया था। भारत एक बार फिर लिस्ट में है, जिसने 2012 से 2014 के बीच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में लगातार 7 जीत दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।