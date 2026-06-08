एक पारी से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान, शुभमन गिल ने की कपिल देव की बराबरी
India vs Afghanistan: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान टेस्ट में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक दमदार लिस्ट में कपिल देव की बराबरी कर ली है।
शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सोमवार को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में ऐतिहासिक जीत हासिल की। भारत ने मुल्लांपुर के मैदान पर अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से रौंदा। भारत ने 564/8 के स्कोर खड़ा करने के बाद अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 और दूसरी पारी में 112 रनों पर समेटा। यह टेस्ट में भारत की पारी और रनों लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। भारत ने इससे पहले 2018 में वेस्टइंडीज को पारी और 271 रनों से शिकस्त दी थी। वहीं, शुभमन ने एक पारी से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में संयुक्त रूप से छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने दूसरी बारी पारी के अंतर से विजयी परचम फहराया है।
शुभमन गिल ने की कपिल देव की बराबरी
शुभमन गिल ने कपिल देव के साथ-साथ राहुल द्रविड़ और पॉली उमरीगर की भी बराबरी कर ली। इन तीन तीनों की अगुवाई में भी टीम ने दो-दो मर्तबा पारी के अंतर से जीत दर्ज की। शुभमन की कप्तानी में भारत को पारी के अंतर से पहली जीत अक्तूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी। भारत ने तब 448/5 का स्कोर बनाने के बाद वेस्टइंडीज को 162 और 146 रनों पर समेटा था। भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों से मैच अपने नाम किया थ। शुभमन को मई 2025 में भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था। बतौर भारतीय कप्तान एक पारी के अंतर से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। उनकी अगुवाई में भारत ने 12 बार यह कारनामा अंजाम दिया।
एक पारी से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान
12 - विराट कोहली
9 - एमएस धोनी
8 - मोहम्मद अजहरुद्दीन
7 - सौरव गांगुली
4 - रोहित शर्मा
2 - शुभमन गिल
2 - राहुल द्रविड़
2 - कपिल देव
2 - पॉली उमरीगर
भारत ने शुभमन गिल (126), केएल राहुल (100) के शतक जबकि ऋषभ पंत (81) और वॉशिंगटन सुंदर (51) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर विशाल स्कोर बनाया था। उसके बाद डेब्यूटेंट स्पिनर मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय क्रिकेट को उज्ज्वल भविष्य की झलक दिखाई। उन्होंने अफगानिस्तान की पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में एक शिकार किया। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने चार और कुलदीप यादव ने तीन विकेट चटकाए। भारत के पास टर्निंग पिचों पर विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं लेकिन 23 वर्ष के सुथार ने दिखा दिया कि वह सपाट पिचों पर भी विकेट ले सकते हैं।
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