दोहरी खुशी: पापा बनने वाले हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव, बेबी शॉवर का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल
सूर्यकुमार यादव के लिए यह साल दोहरी खुशियों भरा होने वाला है। विश्व कप के दौरान ही यह चर्चा थी कि सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी गर्भवती हैं और अब बेबी शॉवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
2026 विश्व कप जीतने वाले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह साल दोहरी खुशियों भरा होने वाला है। उन्होंने साल की शुरुआत में ही भारत को टी-20 विश्व कप का खिताब दिलाया साथ ही साथ अब उनके व्यक्तिगत जीवन में भी खुशी की लहर दौड़ने वाली है। विश्व कप के दौरान ही यह चर्चा थी कि सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी गर्भवती हैं और अब बेबी शॉवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
बेबी शॉवर का वीडियो हो रहा वायरल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो में कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविशा शेट्टी का हाथ पकड़े हुए शाही अंदाज में हॉल में एट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में दोनों का नाम लिखा है और बेबी शॉवर कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई है। सूर्यकुमार यादव इस वीडियो में शानदार व्हाइट कलर के लिबास में नजर आ रहे हैं, जबकि देविशा ने साउथ इंडियन अंदाज में साड़ी पहनी हुई है और दोनों शानदार कपल गोल सेट करते हुए नजर आ रहे हैं।
सूर्या और देविशा की लव स्टोरी
देविशा शेट्टी और सूर्यकुमार यादव की शादी को 10 साल से अधिक का समय हो चुका है। दोनों ने 7 जुलाई 2016 को शादी की थी। तब सूर्यकुमार यादव आईपीएल में खेलते थे और उनकी पहचान इतनी ज्यादा नहीं थी। सूर्यकुमार यादव ने शादी के 5 साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने टी-20 क्रिकेट में पदार्पण के 5 साल के भीतर ही भारत की टी-20 टीम के कप्तान बने और विश्व विजेता भी बनाया। देविशा और सूर्यकुमार दोनों ने लंबी डेटिंग के बाद एक-दूसरे से शादी रचाई थी। दोनों को कॉलेज के दौरान प्यार हुआ था। कहा जाता है कि देविशा का डांस देखकर सूर्या पहले दिन ही दिल हार बैठे थे। उसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ती गई जो बाद में प्यार में तब्दील हो गई। लंबी डेटिंग के बाद एक- दूसरे को जानने समझने के उपरांत दोनों ने शादी करने का फैसला किया और बीते 10 सालों से साथ हैं।
सूर्यकुमार यादव का अंतरराष्ट्रीय करियर
सूर्यकुमार यादव के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 113 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 107 पारियों में 162.95 की स्ट्राइक रेट और 36 की औसत के साथ कुल 3272 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 25 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं और 4 शतक जड़े हैं। सूर्या ने 37 वनडे मैच भी खेले हैं जिसकी 35 पारियों में 25.77 की औसत और 105.03 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 773 रन बनाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने टी-20 क्रिकेट में विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाने वाले सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए एक टेस्ट मैच भी खेला है, जिसमें उन्होंने 1 पारी में ही बल्लेबाजी की थी और 20 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 8 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।