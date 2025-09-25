मैच रेफरी के साथ सूर्यकुमार की सुनवाई पूरी, ICC लगा सकता है जुर्माना; पाक खिलाड़ी भी फंसे

सूर्यकुमार यादव की गुरुवार को मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने सुनवाई पूरी हुई है। उन्हें आईसीसी ने राजनीतिक बयान ना देने की सलाह दी है। हालांकि फैसला कल आएगा। वहीं पाकिस्तान खिलाड़ियों की भी सुनवाई होगी।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को गुरुवार को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एक आधिकारिक सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक बयान देने से परहेज करने की सलाह दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान की शिकायत की थी। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हारिस रउफ के खिलाफ बीसीसीआई द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई शुक्रवार को होगी क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ अपना एशिया कप मैच खेल रहे हैं।

समझा जाता है कि पीसीबी ने 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद निर्धारित सात दिन की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज की थी। सूर्यकुमार ने इस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और फिर भारत की जीत को मई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम वाले भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति भी एकजुटता व्यक्त की थी।

टूर्नामेंट सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘सूर्यकुमार आज आईसीसी की सुनवाई में शामिल हुए। उनके साथ बीसीसीआई के सीओओ और क्रिकेट संचालन प्रबंधक थे। रिचर्डसन ने उन्हें समझाया कि उन्हें किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसे राजनीतिक प्रकृति का माना जा सके। प्रतिबंध का अभी पता नहीं चल पाया है। चूंकि यह लेवल 1 के तहत आता है, इसलिए यह या तो चेतावनी हो सकती है या मैच फीस में 15 प्रतिशत कटौती का वित्तीय जुर्माना।’’

भारत ने एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान भड़काऊ इशारे करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।

समझा जाता है कि बीसीसीआई ने बुधवार को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आईसीसी को ईमेल भेजा है। आईसीसी इस मामले में सुनवाई करेगी क्योंकि साहिबजादा और रऊफ ने लिखित में इन आरोपों का खंडन किया है। उन्हें सुनवाई के लिये आईसीसी एलीट पैनल के रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश होना पड़ सकता है।

एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस मामले को और तूल देते हुए बुधवार को ‘एक्स’ पर दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक धीमी गति का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पुर्तगाली का दिग्गज खिलाड़ी यह इशारा करते हुए देखा गया था कि एक विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कुछ ऐसा ही इशारा रऊफ ने पिछले रविवार को मैदान पर किया था। वीडियो में रोनाल्डो संभवतः यह समझा रहे थे कि कैसे उनका डायरेक्ट फ्री-किक नीचे की ओर जाकर गोल में प्रवेश कर गया।