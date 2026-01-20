अगर रन नहीं बने तो..., NZ सीरीज से पहले खुद की फॉर्म को लेकर कप्तान सूर्या ने दिया बड़ा बयान

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Indian Captain Suryakumar yadav gives a big statement about his own form ahead of the NZ series
संक्षेप:

Jan 20, 2026 07:54 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार, 21 जनवरी 2026 से नागपुर में पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस अहम सीरीज से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी फॉर्म और टीम की रणनीति को लेकर खुलकर बात की है। पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे सूर्या ने स्पष्ट किया कि वे अपनी आक्रामक शैली नहीं बदलेंगे, भले ही उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हों।

अपनी फॉर्म पर बात करते हुए सूर्यकुमार यादव कहा, "मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और मेरी बल्लेबाजी सही दिशा में जा रही है, लेकिन अगर रन नहीं आए तो मैं फिर से 'ड्रॉइंग बोर्ड' पर लौटकर अपनी तैयारियों का आकलन करूंगा।" उन्होंने आगे जोड़ा कि वह अपनी उस पहचान को नहीं बदलना चाहते जिसने उन्हें पिछले तीन-चार वर्षों में सफलता दिलाई है। सूर्या के अनुसार, वे उसी पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे जैसे उन्होंने 2020-21 में टीम में आने के समय की थी और अपनी बेसिक्स पर वापस लौटेंगे। यानी सूर्या ने अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया कि वे खेलने के रवैये को नहीं बदलेंगे और विस्फोटक अंदाज जारी रखेंगे।

एक कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारी पर सूर्या ने कहा कि टीम के हित उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ऊपर हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "यह एक टीम स्पोर्ट है और इसमें पर्सनल माइलस्टोन (व्यक्तिगत रिकॉर्ड) के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा पहला काम यह देखना है कि टीम कैसा प्रदर्शन कर रही है। अगर टीम जीत रही है, तो मैं उसी में खुश हूं।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि तिलक वर्मा की चोट के कारण ईशान किशन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि ईशान आगामी विश्व कप की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 सूर्यकुमार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने 21 टी20 मैचों की 19 पारियों में महज 13.62 की औसत से केवल 218 रन बनाए हैं। हालांकि, उनकी कप्तानी में भारत का जीत प्रतिशत 72 फीसदी से अधिक रहा है, जिसने काफी हद तक उनकी खराब फॉर्म पर पर्दा डाल दिया था। मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सूर्या ने कहा कि दबाव होना अच्छा है क्योंकि बिना दबाव के खेल में मजा नहीं आता। नागपुर के मैदान पर प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि कप्तान सूर्या का पुराना आक्रामक अंदाज फिर से देखने को मिलेगा।

