प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने और क्लीन स्वीप करने पर गदगद हुए कप्तान गिल, बोले- बहुत से लक्ष्य…
भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान पर क्लीन स्वीप भी हासिल की है। इन सब पर बात करते हुए कप्तान गिल ने क्या कुछ कहा है जानिए।
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की शृंखला का अंत हो चुका है। भारत ने इस सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को इस सीरीज में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। गिल ने इस पूरी सीरीज में 2 मैचों की दो पारियों में बल्लेबाजी की जिसमें पहले मैच में नाबाद 84 रन बनाए और दूसरे मुकाबले में 154 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने कुल मिलाकर 238 रन बेहतरीन औसत के साथ बनाए इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। वनडे कप्तान के रूप में शुभमन गिल की यह पहला प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड है।
प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ की तारीफ की
प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने और अफगानिस्तान पर क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय कप्तान बहुत खुश आए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने अपने विचार रखे। गिल ने कहा "मुझे लगता है कि गुरनूर और प्रसिद्ध द्वारा फेंका गया पहला स्पेल शानदार था। उन परिस्थितियों में उस तरह की गति देखना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने लगातार प्रयास किया और दबाव बनाए रखा। क्या आप उन्हें एक अतिरिक्त ओवर देने के बारे में सोच रहे थे इस सवाल के जवाब में गिल ने कहा "बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे एक अतिरिक्त ओवर फेंकना चाहते हैं, लेकिन वे काफी थक चुके थे।
इस सीरीज से बहुत से लक्ष्य हासिल हो गए हैं
शुभमन गिल से जब पूछा गया कि इस सीरीज में आपने कितने लक्ष्य हासिल किए हैं? तब उन्होंने कहा "निश्चित रूप से बहुत सारे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लक्ष्य हासिल हो गए हैं। हमने बीच के ओवरों में तीव्रता बनाए रखने के बारे में बात की और हमने इस बारे में भी बात की कि हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी इकाई के रूप में बीच के ओवरों में कैसे मौके बनाते रह सकते हैं, बीच के ओवरों में अतिरिक्त रन बनाने के लिए कैसे दबाव बनाते रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनमें से बहुत सारे लक्ष्य हासिल हो गए हैं।" आगामी मैचों को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं सवाल पर गिल बोले "इंग्लैंड में परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका जैसी ही होंगी, बिल्कुल एक जैसी तो नहीं, लेकिन काफी हद तक मिलती-जुलती होंगी। इसलिए, हम वहां जिस तरह की टीम संयोजन के साथ खेलना चाहेंगे उम्मीद है कि हमारे सभी खिलाड़ी फिट और तैयार होंगे, तो यह हमारे लिए एक और शानदार सीरीज होगी।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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