'यह विकेट 200 रनों वाला नहीं था'.., शर्मनाक हार के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा- हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20I मैच में मिली हार के बाद श्रेयस अय्यर काफी निराश और आक्रोशित नजर आए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने विकेट को 200 रनों का नहीं बताया। साथ ही बल्लेबाजों पर भी बात कही। बयान दिया कि हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी। पूरा पढ़िए।
नॉटिंघम में मंगलवार, 7 जुलाई को खेले गए तीसरे टी-20I मैच में भारत को मिली 125 रनों की शर्मनाक ऐतिहासिक हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी निराश और आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि यह हार हमें स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। इस तरह की हार काबिल-ए-बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने पिच को 200 रनों का नहीं बताया। यानी गेंदबाजों की भी ज्यादा रन देने के लिए दोषी माना। साथ ही बल्लेबाजों को भी हार का जिम्मेदार बताया।
यह 200 रनों का विकेट नहीं था
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारतीय कप्तान से पूछा गया कि इस हार का आकलन आप कैसे करते हैं तब श्रेयस अय्यर ने कहा "मुझे लगता है कि यह बेहद खराब था। सच कहूं तो इससे बेहतर शब्द मेरे पास नहीं है। इतने बड़े अंतर से हारना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सबसे पहले हमें इस हार को स्वीकार करना चाहिए और पूरी तरह से नए सिरे से योजना बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि हमने क्या गलत किया।" उन्होंने आगे कहा "विकेट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह 200 रनों वाला विकेट था, शुरुआत में तो यही कहना था। लेकिन इसके अलावा, जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की, पावरप्ले में हमने चार (पांच) विकेट गंवा दिए। इसी से उन्हें (इंग्लैंड को) मोमेंटम मिला और निश्चित रूप से हम वहीं हार गए। हमें रणनीति पर फिर से विचार करना होगा।"
नए सिरे से बनाएंगे योजना
नए सिरे से कप्तानी कैसी योजना बनाएंगे इस सवाल का जवाब देते हुए अय्यर ने कहा "टीम मीटिंग में आप बहुत कुछ योजना बना सकते हैं, लेकिन मैदान पर आने के बाद आपको जितनी जल्दी हो सके खुद को ढालना होगा और यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि किसी विशेष विकेट पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण है। आज की पिच हार्ड लेंथ गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित हो रही थी। हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। और बल्लेबाजी में भी जब आप 200 रनों का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी पारी को गति देनी होती है। आपको एक निश्चित पैटर्न बनाना होता है कि आप अपनी पारी को कैसे खेलेंगे। तो, हम इसमें थोड़ा पीछे रह गए। इसलिए, निश्चित रूप से प्रदर्शन बेहद खराब रहा।"
मजूबती से करेंगे वापसी
हालांकि, श्रेयस अय्यर ने मजबूती से वापसी करने की भी बात कही। उन्होंने मैच के बाद कहा "यह मजबूत वापसी करने का एक शानदार अवसर है। अतीत में जो हुआ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमने बेशक खराब क्रिकेट खेला है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। खिलाड़ियों को यह सोचना शुरू करना होगा कि वे टीम पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं या टीम के लिए गति कैसे बना सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हर खिलाड़ी को खुद सोचना होगा और देखना होगा कि वे मैच कैसे जीत सकते हैं और उस तरह की जिम्मेदारी लेनी होगी।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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