मैंने इस तरह की बैटिंग जीवन में नहीं देखी., अभिषेक- वैभव के प्रदर्शन से अय्यर हैरान, कहा- मैं सोच रहा था…
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की उसे देखते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने जीवन में कभी नहीं देखी।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की उसे देखते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर हैरान हो गए। उन्होंने मैच समाप्त होने के बाद कहा कि इस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अय्यर ने पांच ओवरों में 100 रन बना देने को काफी हैरानी भरा बताया और अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यंवशी की तारीफ की। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए सिर्फ 43 गेंदों में 133 रनों की साझेदारी हुई। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 19 गेंदों में चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 45 रन बनाए। उन्होंने 236.84 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, वहीं अभिषेक शर्मा उनसे भी खतरनाक निकले। सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए 113 रन 297 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 9 चौके और 11 छक्कों की मदद से बनाए। इन दोनों की तूफानी पारी से न्यूजीलैंड की टीम बैकफुट पर चली गई, क्योंकि टीम ने 7.1 ओवर में ही 133 रन बना लिए। 199 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया। मुकाबले में संजू सैमसन ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, जबकि खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 10 गेंदों में 5 रन बनाए।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलने आए श्रेयस अय्यर से आज के मैच में वैभव और अभिषेक के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- "बिल्कुल शानदार। जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले, वह आंखों को सुकून देने वाले थे। जब संजू और मैं बैटिंग करने गए तो बॉल सीम कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में मैं सोच रहा था कि वैभव और अभिषेक ने इसे कैसे मैनेज किया। कैसे इतने लंबे- लंबे छक्के और विकेट के चारों तरफ चौके लगाए। यह सब मेरे लिए आश्चर्यजनक था।" उनसे आगे पूछा गया कि क्या आप इस बैटिंग परफॉर्मेंस को लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा- “सच कहूं तो 5 ओवर में 100 रन बनाना, मैंने इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कभी नहीं देखा। निश्चित रूप से यह बैटिंग प्रदर्शन सबसे ऊपर है।” खिलाड़ियों को अपने हिसाब से खेलने देना कितना जरूरी है? इस सवाल का जवाब देते हुए अय्यर ने कहा- “मुझे लगता है कि यह जरूरी है, खासकर विदेश में। आप जानते हैं कि कंडीशन अलग होंगी और आपको बहुत सारी अलग-अलग डिलीवरी से चैलेंज मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का प्रदर्शन करना अद्भुत है। जिस तरह का प्रदर्शन आज इन खिलाड़ियों ने किया वह बहुत बढ़िया था, क्रेडिट देना बनता है।”
इस प्रदर्शन को जारी रखने की उम्मीद
उन्होंने आगे कहा "दो मैच बाकी रहते हुए सीरीज जीतना यह भी शानदार है। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम के खिलाड़ी इसी फॉर्म को जारी रखेंगे। जिस तरह से टीम के सदस्यों ने हमें सीरीज जीतने तक पहुंचाया, वह कमाल का है। वैभव और अभिषेक ने शुरुआत में जिस तरह से मौके का फायदा उठाया, वह हैरान करने वाला था। गेंदबाजों के जल्दी यॉर्कर फेंकने पर अय्यर ने कहा- "10 ओवर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे जो भी हार्ड लेंथ या हाफ फॉली फेंक रहे थे, वह स्टैंड में जा रही थी। मैंने बस इतना कहा कि जितना हो सके यॉर्कर फेंकने की कोशिश करो, भले ही तुम छह बॉल यॉर्कर फेंको। हम इसे कर पाए और रन रेट को आठ से नौ तक कम कर दिया, इससे हमें उन्हें 10 रन प्रति ओवर पर रोकने में बहुत मदद मिली। हमारा प्लान उन्हें 200 से नीचे रोकना था।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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