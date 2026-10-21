भुवनेश्वर कुमार को क्यों मिली है भारत की T20 टीम में जगह? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताई वजह
भारत की टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को कहा कि हाल के दिनों में टीम के गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी रही है और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से इसे दूर करने में मदद मिलेगी।
भारत की टी20 टीम में भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो चुकी है। वैसे तो उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना गया था, लेकिन इससे पहले बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में ही उन्हें खेलने का मौका मिल गया था। हालांकि, वह मैच पूरा नहीं हुआ था और भुवनेश्वर को गेंदबाजी भी करने को नहीं मिली थी। ऐसे में असल में उनका कमबैक कल यानी गुरुवार 22 सितंबर को होने वाले मैच में होगी। इसको लेकर भारत की टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बयान दिया है और बताया है कि उनको टीम में शामिल क्यों किया गया है?
कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि हाल के दिनों में टीम के गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी रही है और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से इसे दूर करने में मदद मिलेगी। भुवनेश्वर कुमार ने 4 साल बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी की है। इस 36 वर्षीय तेज गेंदबाज को न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है और वह पहले मैच से ही प्लेइंग इलेवन में नजर आएंगे।
श्रेयस अय्यर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''भुवी की वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को काफी अनुभव मिला है। आईपीएल के बाद हमें इसकी कमी खल रही थी, क्योंकि टीम में काफी नए तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया। भुवनेश्वर ने पिछले दो वर्ष में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए वह जानते हैं कि इस प्रारूप में दबदबा बनाने के लिए क्या करना होता है।'' श्रेयस जब से कप्तान बने हैं, उन्हें सिर्फ एशियन गेम्स के लिए बुमराह मिले हैं, जबकि वे सिर्फ अर्शदीप के साथ ही अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनाते नजर आए हैं।
वैसे तो न्यूजीलैंड के दौरे पर भारत की टीम में चार प्रोपर पेसर हैं और दो पेस ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें भुवनेश्वर कुमार पर भी होंगी। फॉर्म की वजह से उन्हें टीम से बाहर किया गया था, लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद वे टीम में आए हैं। न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज में उन पर निगाहें होंगी कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर सीरीज खराब रही तो आगे फिर उनके लिए मुश्किलें भी हो सकती हैं। टीम इंडिया को इसके बाद घर पर श्रीलंका के खिलाफ तीन-तीन मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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