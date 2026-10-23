दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया के सामने होगी ये चुनौती, न्यूजीलैंड बदला लेने के लिए है तैयार
भारत पहले मैच में बल्लेबाजों के दम पर बड़ा लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा, लेकिन अगर उसे अपना विजय अभियान जारी रखना है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में बल्लेबाजों के दम पर बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन अगर उसे अपना विजय अभियान जारी रखना है तो एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत के गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तभी पता चलेगा कि भारत की टीम में कितना दमखम है।
पिछले कुछ समय की तरह पहले टी20 मैच में भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन साधारण रहा। अगर बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता तो परिणाम उल्टा हो सकता था। भारत ने 226 रन का रिकार्ड लक्ष्य हासिल करके पांच मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली, लेकिन बल्लेबाजों पर अत्यधिक निर्भरता बाकी मैचों में भारी पड़ सकती है।
भारत को पांचवें और छठे गेंदबाज की कमी खल रही
भारत के लिए पांचवें और छठे गेंदबाज का विकल्प चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि चोटिल हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में अन्य ऑलराउंडर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। पहले मैच में नीतीश रेड्डी ने चार ओवर में 40 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, जबकि नमन धीर को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी में मैच विजेता पारी खेली। भारत की गेंदबाजी की मुश्किलों को और बढ़ाने वाली बात यह भी है कि सीरीज के पहले मैच में उसके प्रमुख गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई।
लगभग चार साल बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेल रहे भुवनेश्वर कुमार अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे और उन्होंने चार ओवरों में 49 रन लुटा दिए। उनकी दो नो-बॉल और उतनी ही वाइड गेंदों से पता चलता है कि उन्हें लय में आने के लिए और समय चाहिए। फिन एलन और उनके साथी सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने पावरप्ले में भुवनेश्वर और अर्शदीप पर मनचाहे चौके लगाकर इन दोनों तेज गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था।
बल्लेबाजों के लिए फिर से रहेगी अच्छी कंडीशन
दूसरे मैच में भी बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने की उम्मीद है और ऐसे में गेंदबाजों को किसी भी तरह की गलती करने से बचना होगा। पहले टी20 में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले अक्षर पटेल पर भी दबाव होगा। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चार विकेट से जीत के बाद कहा, ''हमें हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय हमने ओवर पिच गेंदबाजी अधिक की।''
बल्लेबाजी की बात करें तो ईशान किशन के चोटिल होने के कारण 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में मौका मिल सकता है। उनका अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने की उम्मीद है जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। किशन के चोटिल होने के कारण तिलक वर्मा को पहले मैच में तीसरे नंबर पर भेजा गया था, लेकिन अब उनके पांचवें या छठे नंबर पर ही आने की उम्मीद है।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी और एडम मिल्ने ने अपने पहले स्पेल में काफी स्विंग हासिल की, लेकिन उनकी लेंथ सैमसन और अभिषेक के लिए पर्याप्त कारगर साबित नहीं हुई। कप्तान मिचेल सैंटनर ने भी स्वीकार किया कि उनके गेंदबाजों के लिए भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सैमसन और अभिषेक ने पावरप्ले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए 94 रन बनाए थे। इसके बाद सैंटनर और उनके साथी स्पिनर माइकल ब्रैसवेल ने बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। वह फिर से इसी तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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