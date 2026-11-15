भारतीय बल्लेबाजों का न्यूजीलैंड में बेतहाशा पतन, पिछले 25 सालों में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा
न्यूजीलैंड सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों को बेतहाशा पतन देखने को मिला है। पांच मैचों की सीरीज में चार मुकाबले खेले गए जिसमें सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज 50 रन के आंकड़े को छू पाया या इसे पार कर पाया है। ऐसा पिछले 25 सालों में सिर्फ चौथी बार हुआ है।
2027 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 के आखिर में पांच वनडे मैचों की सीरीज खेली। इस सीरीज में कीवी गेंदबाजों ने भारतीय बैटर्स की जमकर परीक्षा ली। आलम ये रहा कि शृंखला में चार मुकाबले खेले गए और सिर्फ 1 भारतीय बल्लेबाज ने 50 रनों के आंकड़े को छू पाया। ऐसा भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में पिछले 25 सालों में सिर्फ चौथी बार हुआ है। इस ODI सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का बेतहाशा पतन देखने को मिला है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से शुरू हुई और 15 नवंबर को समाप्त हो रही इस सीरीज में चार मुकाबले खेले गए। एक मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। इन चारों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा पतन देखने को मिला कि पूरी सीरीज में विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। विराट कोहली ने 4 नवंबर को खेले गए पहले वनडे मैच में सिर्फ 51 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने मुकाबले को आसानी से जीत लिया था। हालांकि, उस एक अर्धशतक के बाद पूरी सीरीज में कोई भी भारतीय बल्लेबाज 50 या उससे अधिक रन की इनिंग नहीं खेल सका। ऐसा पिछले 25 वर्षों के इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ है जब किसी वनडे सीरीज में भारतीय टीम के सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने 50 या उससे अधिक का आंकड़ा टच किया हो और उसके अलावा कोई अन्य बैटर उस सीरीज में फिफ्टी के आंकड़े तक ना पहुंच पाया हो।
पिछले 25 सालों में सिर्फ चार बार हुआ ऐसा
पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार साल 2012 में भारत बनाम पाकिस्तान सीरीज में देखने को मिला था। उस सीरीज में भारत की बल्लेबाजी बुरी तरह फेल रही थी। यह आखिरी बार था जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय शृंखला खेली गई थी, वह भी भारतीय सरजमीं पर। इस सीरीज में विराट कोहली समेत कोई भी बल्लेबाज ठीक से बल्लेबाजी नहीं कर पाया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जद्दोजहद दिखाई थी। महेंद्र सिंह धोनी इस तीन मैचों की सीरीज में इकलौते भारतीय बल्लेबाज थे, जिन्होंने एक पारी में 50 या उससे अधिक रनों का आंकड़ा पार किया था। उन्होंने इस सीरीज में दो बार 50 से अधिक का स्कोर पार किया था। एक मैच में उन्होंने 113 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली थी, जबकि एक अन्य मुकाबले में नाबाद 54 रन बनाए थे।
साल 2013 में भारत का साउथ अफ्रीका दौरा हुआ था, जहां एक बार फिर ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय टीम से देखने को मिला था। इस सीरीज में भी सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज 50 से अधिक का आंकड़ा नहीं पार कर सका था। 2023 के बाद लगभग 11 साल तक ऐसा फिर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 2024 में एक बार फिर श्रीलंका सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी का पतन देखने को मिला। श्रीलंका की सरजमीं पर खेली गई इस सीरीज में रोहित शर्मा ने दो अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। उन्होंने क्रमश: 64 और 58 रन बनाए थे, लेकिन उनके अलावा कोई भी अन्य भारतीय बल्लेबाज 50 का आंकड़ा नहीं छू सका था। 2 साल बाद एक बार फिर न्यूजीलैंड की सरजमीं पर यह रिपीट हुआ है, जहां पांच मैचों की सीरीज में (जिसमें चार मैच खेले गए एक बारिश के कारण रद्द रहा) सिर्फ विराट कोहली के अलावा अन्य कोई भी भारतीय बल्लेबाज 50 या उससे अधिक का स्कोर एक इनिंग में नहीं बना सका।
पिछले 25 सालों में केवल 4 ऐसी वनडे सीरीज रही हैं जिनमें सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज ने 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेली है
2012 - एमएस धोनी 113*, 54* (भारत में, पाकिस्तान के खिलाफ)
2013 - एमएस धोनी 65 (दक्षिण अफ्रीका में)
2024 - रोहित शर्मा 64, 58 (श्रीलंका में)
2026 - विराट कोहली 74 (न्यूजीलैंड में)*
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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