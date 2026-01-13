पिछली 20 ODI पारियों में रोहित विराट नहीं, बल्कि अय्यर ने बनाए हैं सर्वाधिक रन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच एकदिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट के मैदान पर खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे शुरू होने वाले इस मैच में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें न केवल भारत की जीत पर होंगी, बल्कि टीम के दो प्रमुख बल्लेबाजों विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच चलने वाली एक दिलचस्प आंतरिक प्रतिस्पर्धा पर भी टिकी होंगी। यह मुकाबला तय करेगा कि मौजूदा दौर में वनडे क्रिकेट का सबसे प्रभावी बल्लेबाज कौन है।
पिछली 20 पारियों में अय्यर आगे
टीम इंडिया के इन दो धाकड़ खिलाड़ियों के बीच रनों की जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि पिछली 20 वनडे पारियों में श्रेयस अय्यर ने रनों के मामले में 'रन मशीन' विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। अय्यर ने अपनी पिछली 20 पारियों में 1030 रन बनाए हैं, जबकि कोहली 1024 रनों के साथ उनके बेहद करीब हैं। इन दोनों के बीच मात्र 6 रनों का अंतर है, वहीं कप्तान रोहित शर्मा 927 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। राजकोट की पिच पर जो भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेगा, वह इस रेस में शीर्ष पर पहुंच जाएगा।
शिखर धवन और विराट का रिकॉर्ड खतरे में
राजकोट वनडे श्रेयस अय्यर के लिए इतिहास रचने का एक सुनहरा अवसर होगा। अय्यर को एकदिवसीय क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे करने के लिए केवल 34 रनों की दरकार है। यदि वह बुधवार को यह आंकड़ा छू लेते हैं, तो वह पारियों के लिहाज से भारत के लिए सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। वर्तमान में यह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है जिन्होंने 72 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि विराट कोहली को यहां तक पहुंचने में 75 पारियां लगी थीं। अय्यर यह आंकड़ा अपनी 69वीं पारी में हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं।
भारतीय बल्लेबाजी के 'न्यू बिग थ्री'
अब भारतीय वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ श्रेयस अय्यर का नाम भी प्रमुखता से लिया जाने लगा है, जिन्हें 'न्यू बिग थ्री' के रूप में देखा जा रहा है। पिछले दो आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों के आंकड़ों पर गौर करें तो विराट कोहली ने 918 रन और रोहित शर्मा ने 777 रन बनाए हैं, वहीं अय्यर 773 रनों के साथ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। श्रेयस अय्यर अब भारतीय टीम की वनडे टीम के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं और नंबर 4 पर उनकी भूमिका टीम के लिए बेहद अहम है।