Para Asian Games 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, इन्होंने जीते हैं पदक
Para Asian Games 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार 23 अक्टूबर की सुबह-सुबह भारत के खाते में दो गोल्ड मेडल समेत कई पदक आए।
पैरा एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार 23 अक्टूबर की सुबह भारत के लिए कई खुशखबरी लेकर आई। एक के बाद एक दो गोल्ड मेडल भारत को मिले और कुछ अन्य पदक भी भारत ने कब्जाए। नागोया में जारी पैरा एशियाई खेलों में भारत के नितेश कुमार ने हमवतन प्रमोद भगत को सीधे गेम में हराकर एशियाई पैरा खेलों में शुक्रवार को मेंस एकल एसएल3 बैडमिंटन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि तुलसीमति मुरूगेसन को महिला एसयू5 वर्ग में रजत से संतोष करना पड़ा।
पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के बीच हुए मुकाबले में नितेश ने 38 वर्ष के भगत को 21-18, 21-16 से हराया। वहीं 2018 और 2022 में स्वर्ण जीतने वाले प्रमोद को रजत पदक मिला। इससे पहले 24 वर्ष की तुलसीमति फाइनल में चीन की यांग कियूशिया से 18-21, 11-21 से हार गईं। पेरिस पैरालंपिक की रजत पदक विजेता तुलसीमति दो स्वर्ण पदकों की दौड़ में है। वह मिश्रित युगल में नितेश के साथ फाइनल खेलेंगी, जबकि मानसी जोशी के साथ महिला युगल फाइनल में भी हैं।
हरविंदर और विजय को पैरा रिकर्व पुरूष युगल तीरंदाजी में स्वर्ण
भारत के हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने एशियाई पैरा खेलों में शुक्रवार को पैरा रिकर्व मेंस युगल फाइनल में चीन को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दोनों टीमों के बीच पहला सेट 35-35 से बराबरी पर था। भारत ने दूसरा सेट 37-36 से और तीसरा 38-36 से जीता। चीन के युन डुओ और झाओ लिक्सू की जोड़ी प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख सकी।
इससे पहले भारत की भावना चौधरी और पूजा जटिया की जोड़ी महिला पैरा रिकर्व युगल फाइनल में चीन की गाओ जिहान और वांग शूकियान से 0 . 6 से हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी ने 31, 30 , 29 स्कोर किया जबकि चीन ने 38, 35 और 39 स्कोर किया।
प्रमोद को पुरूषों की 1500 मीटर टी46 स्पर्धा में रजत पदक
भारत के ही प्रमोद बिजारनिया ने एशियाई पैरा खेलों में शुक्रवार को पुरूषों की 1500 मीटर टी46 फाइनल में चार मिनट 09.65 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। श्रीलंका के पुवाकपितिकांदे पी वाहुमपुरागे रिकॉर्ड चार मिनट 03.25 सेकंड का समय निकालकर शीर्ष पर रहे। फिलीपींस के किंग जेम्स रेयेस को कांस्य पदक मिला जिन्होंने चार मिनट 13 . 18 सेकंड का समय निकाला।
पैरा-एथलेटिक्स में टी46 श्रेणी खड़े होकर प्रतिस्पर्धा करने वाले उन एथलीटों के लिए है जिनके ऊपरी अंगों में कोई कमी या अक्षमता है। जैसे कि कोहनी के ऊपर या नीचे से एक हाथ का न होना, या कंधे या कोहनी से जुड़ी कोई अन्य गंभीर कार्यात्मक अक्षमता होना।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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