काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे भारत, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जानें वजह

काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे भारत, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जानें वजह

संक्षेप: भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के 17 वर्ष के क्रिकेटर बेन आस्टिन को श्रृद्धांजलि देने के लिये बांह पर काली पट्टी बांधी। उनकी याद में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक मिनट का मौन भी रखा।

Fri, 31 Oct 2025 03:52 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के 17 वर्ष के क्रिकेटर बेन आस्टिन को श्रृद्धांजलि देने के लिये बांह पर काली पट्टी बांधी। उनकी याद में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक मिनट का मौन भी रखा। आस्टिन की मेलबर्न में मंगलवार को अभ्यास के दौरान गले में गेंद लगने से मौत हो गई थी।

उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उन्हें फर्नट्री गली में अभ्यास के दौरान गेंद गले और सिर में लगी थी। वह टी20 मैच से पहले नेट अभ्यास कर रहे थे। उन्हें हादसे के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने बृहस्पतिवार को उनकी मौत की पुष्टि की।

बीसीसीआई ने एक्स पर एक तस्वीर के साथ लिखा, ‘ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम ने उदीयमान क्रिकेटर बेन आस्टिन को श्रृद्धांजलि देने के लिये बांह पर काली पट्टी बांधी है। आस्टिन की नेट अभ्यास के दौरान गेंद लगने से मौत हो गई थी।’

इससे पहले नवी मुंबई में महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों ने भी बाजू पर काली पट्टी बांधकर खेला था।

आस्टिन ने अभ्यास के वक्त उन्होंने हेलमेट पहना था लेकिन ‘नेकगार्ड ’ नहीं ।

इस हादसे ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज फिलीप ह्यूज की यादें ताजा करा दी। नवंबर 2014 को सिडनी में आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज ने दम तोड़ा था जब एक प्रथम श्रेणी मैच के दौरान उन्हें बल्लेबाजी करते समय बाउंसर कान के पास लगा था।

