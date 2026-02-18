होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
IND vs NED Playing XI: आज अर्शदीप सिंह को मिलेगा चांस, नीदरलैंड मैच में किसका कटेगा पत्ता?

Feb 18, 2026 01:00 pm IST
India Predicted Playing XI vs Netherlands: आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मुकाबला होगा। दोनों टीमों का यह आखिरी ग्रुप मैच है।

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मैच बुधवार को भारत और नीदरलैंड के बीच खेल जाएगा। ग्रुप ए का हिस्सा दोनों टीमों की शाम सात बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टक्कर होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत लगातार तीन मैच जीतकर सुपर-8 का टिकट कटा चुका है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाल टीम की आज जीत का चौका लगाने पर नजर होगी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में बड़ी पारी खेलने की फिराक में होंगे जबकि भारतीय टीम के अन्य बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक शर्मा ने पिछले 18 महीने में खुद को टी20 फॉर्मेट का खतरनाक खिलाड़ी साबित किया है लेकिन अपनी पिछली दो पारियों में खाता नहीं खोल सके।

क्या भारत प्लेइंग XI में करेगा बदलाव?

भारत अहमदाबाद में आयोजित होने वाले मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकता है। कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ बाहर बैठे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को नीदरलैंड मैच में मौका मिल सकता है। उन्हें अहमदाबाद की तेज पिच पर स्पिनर कुलदीप यादव की जगह उतारा जा सकता है। कुलदीप ने पाकिस्तान के विरुद्ध तीन ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए एक विकेट चटकाया था। उन्होंने सिर्फ 14 रन खर्च किए थे। अर्शदीप ने मौजूदा टूर्नामेंट में दो मैचों में तीन शिकार किए हैं। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट (121) लेने वाले गेंदबाज हैं। क्वालिफिकेशन कंफर्म हो चुका है और इस मुकाबले में कुछ भी दांव पर नहीं लगा है। ऐसे में भारत बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को अवसर दे सकता है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे को आराम देकर वॉशिंगटन सुंदर को आजमाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:T20 WC: आज कितने बजे होगा टॉस, जानिए कहां देखें भारत बनाम नीदरलैंड मैच लाइव?
ये भी पढ़ें:नीदरलैंड के कप्तान की ICC से खास गुजारिश, बोले- उम्मीद है कि अब ऐसा होगा

नीदरलैंड के पास बहुत अच्छे स्पिनर नहीं

नीदरलैंड के गेंदबाजी आक्रमण में बहुत अच्छे स्पिनर नहीं हैं और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को उनको खेलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीदरलैंड की स्पिन आक्रमण में आर्यन दत्त और रोएलॉफ वैन डेर मेरवे शामिल है जो काफी समय से खेलने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करें इसकी संभावना कम लगती है। नीदरलैंड को मौजूदा चैंपियन से मुकाबला करने के लिए अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जबरदस्त सुधार करना होगा। नामीबिया पर शानदार जीत के बाद पिछले मैच में उसे अमेरिका से करारी हार मिली थी। भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में नीदरलैंड से चार बार भिड़ा है और चारों बार जीत हासिल की। अगर पॉल वैन मीकेरेन फिट और उपलब्ध हुए तो उन्हें टीम में वापसी का मौका मिल सकता है।

भारत की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

नीदरलैंड की संभावित प्लेइंग XI: माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स, जैक लायन कैशेट, रोएलोफ वैन डेर मेर्वे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, फ्रेड क्लासेन।

