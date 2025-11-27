विश्व विजेता खिलाड़ियों पर लगी जमकर बोली, दीप्ति शर्मा के लिए यूपी ने खोली तिजोरी

संक्षेप: विश्व कप 2025 की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की मांग WPL 2026 की नीलामी में चरम पर थी। दीप्ति शर्मा को महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में अच्छी रकम मिली है, जिन्हें यूपी वारियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके तीन करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा।

महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी में विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। नीलामी के दौरान दीप्ति शर्मा को खरीदने के लिए कुछ फ्रेंचाइजी आमने-सामने थीं। हालांकि यूपी वारियर्स ने ‘राइट टू मैच’ कार्ड का इस्तेमाल करके दीप्ति शर्मा को तीन करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। यह भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है।

इस ऐतिहासिक जीत के बाद 27 नवंबर 2025 को हुई WPL 2026 की मेगा नीलामी में विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। विश्व कप टीम का हिस्सा रही स्नेह राणा को दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा। हरलीन देओल को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। रेणुका ठाकुर को गुजरात जायंट्स ने 60 लाख रुपये में टीम से जोड़ा। राधा यादव के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 65 लाख रुपये खर्च किए। क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में RTM का उपयोग करके उन्हें वापस लिया।

टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा WPL 2026 की नीलामी में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनीं। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करके वापस टीम में शामिल किया। विश्व कप फाइनल में उनके हरफनमौला प्रदर्शन को देखते हुए उन पर भारी बोली लगी। श्री चरणी के लिए भी कई टीमों ने दिलचस्पी दिखाई। विश्व कप में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 1.30 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया।