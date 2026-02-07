Cricket Logo
भारत ने जीता U19 वर्ल्ड कप, फिर भी ICC ने नहीं दी प्राइज मनी! जानें वजह

भारत ने जीता U19 वर्ल्ड कप, फिर भी ICC ने नहीं दी प्राइज मनी! जानें वजह

संक्षेप:

हर आईसीसी टूर्नामेंट जीतने पर आईसीसी विनिंग टीम को प्राइज मनी देता है। मगर अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को आईसीसी ने कोई प्राइज मनी नहीं दी। आईए इसके पीछे की वजह जानते हैं-

Feb 07, 2026 06:48 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान
आईसीसी क्या…हर छोटे-बड़े टूर्नामेंट जीतने पर विनिंग टीम और लूजिंग टीम को कुछ ना कुछ प्राइज मनी मिलती है। आईसीसी तो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साल दर साल अपनी प्राइज मनी भी बढ़ाता रहता है। मगर अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आईसीसी ने कोई प्राइज मनी नहीं दी। इसके पीछे क्या वजह है? बता दें, भारत ने इंग्लैंड को हराकर 6 फरवरी को अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। यह टीम इंडिया की 6ठी अंडर-19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। भारत की जीत के हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों को बुरी तरह धोते हुए 175 रनों की धुआंधार पारी खेली। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, वहीं वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने।

आईसीसी ने क्यों U19 टीम इंडिया को नहीं दी प्राइज मनी?

ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप को एक डेवलपमेंटल टूर्नामेंट मानता है, जिसका मकसद युवा टैलेंट को बढ़ावा देना है, न कि यह कोई कमर्शियल कॉम्पिटिशन है। इस स्ट्रक्चर के तहत, टीमों को पहले से ही ICC के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए फंडिंग मिलती है, और गवर्निंग बॉडी टूर्नामेंट में फिनिशिंग पोजीशन के लिए अलग से कोई प्राइज मनी नहीं देती है।

बीसीसीआई कर सकता है प्राइज मनी का ऐलान

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय टीम को कोई इनाम नहीं मिलेगा। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी जूनियर टीमों की सफलता को पहचानने के लिए कदम उठाया है। जब भारत ने 2022 में यश ढुल की कप्तानी में आखिरी बार U19 वर्ल्ड कप जीता था, तो हर खिलाड़ी को 40 लाख रुपये दिए गए थे, जबकि सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को 25 लाख रुपये मिले थे। इसी तरह, भारतीय महिला U19 टीमों ने 2023 और 2025 में जो खिताब जीते थे, उन्हें BCCI ने मिलकर 5 करोड़ रुपये का इनाम दिया था।

इस पिछली मिसाल को देखते हुए, उम्मीदें ज्यादा हैं कि मौजूदा U19 चैंपियन टीम को BCCI से फाइनेंशियल इनाम मिलेगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन व्यापक रूप से उम्मीद है कि बोर्ड जल्द ही खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए उनके ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत की पहचान के तौर पर इंसेंटिव की पुष्टि करेगा।

