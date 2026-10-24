भारत ने न्यूजीलैंड से जीता दूसरा टी-20I मैच, मगर जिनसे थीं उम्मीदें उन्होंने किया निराश, ना भुवी चले ना वैभव
भारत ने क्राइस्टचर्च में खेला गया दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला अपने नाम करके सीरीज में 2-0 की बढ़त जरूर बनाई, लेकिन इस मुकाबले के लिए फैंस में जिनके लिए सबसे ज्यादा उत्साह था उन दोनों खिलाड़ियों ने निराश किया।
शनिवार, 24 अक्टूबर को भारत ने क्राइस्टचर्च में खेला गया दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला अपने नाम करके सीरीज में 2-0 की बढ़त जरूर बनाई, लेकिन इस मुकाबले के लिए फैंस में जिनके लिए सबसे ज्यादा उत्साह था उन दोनों खिलाड़ियों ने निराश किया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180/5 रन बनाए थे और 181 रनों का लक्ष्य रखा था, इस लक्ष्य को टीम इंडिया ने 1 गेंद शेष रहते 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने मैच जिताऊ पारी खेली और 26 गेंदों में 51 रन बनाए।
इस मैच के लिए फैंस में भुवनेश्वर कुमार और वैभव सूर्यवंशी से सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। हालांकि, इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिससे प्रशंसकों में निराशा होगी। एक तरफ भुवनेश्वर कुमार भारत के लिए सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज रहे, वहीं, वैभव सूर्यवंशी मुकाबले में सबसे कम रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे। भुवनेश्वर कुमार ने मैच में तब चार ओवर में 50 रन खर्च कर दिए जब अन्य भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। एक तरफ नीतीश कुमार रेड्डी ने तीन ओवर में 31 रन देकर एक विकेट लिया तो अर्शदीप ने भी धारदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट झटके। प्रिंस यादव ने चार ओवर में सिर्फ 30 रन दिए और 1 विकेट लिया। अक्षर पटेल ने चार ओवर में सिर्फ 28 रन खर्चे। यहां तक कि नमन धीर ने भी एक ओवर की गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन दिए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उन्होंने चार ओवर में 1 विकेट लेकर 50 रन खर्चे। भुवी को दिशाहीन गेंदबाजी के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन उन्होंने 3 वाइड गेंदें फेंकी और एक नो बॉल भी डाली। भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद हुई वापसी अच्छी नहीं जा रही है। उन्होंने पिछले मुकाबले में भी चार ओवर में 49 रन खर्च किए थे और कोई विकेट नहीं लिया था।
वैभव सूर्यवंशी ने बनाए पूरी टीम में सबसे कम रन
लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग XI में जगह पाने वाले वैभव सूर्यवंशी से भी काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, उन्होंने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर पहली बार खेलते हुए कोई खास कमाल नहीं किया और फैंस को निराश किया। वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए आज के मुकाबले में सबसे कम रन बनाए। वे 8 गेंदों का सामना किया और सिर्फ चार रन बना सके। सूर्यवंशी से इस मैच में सभी भारतीय बल्लेबाजों ने कम रन बनाए। तिलक वर्मा ने 51 (26), नमन धीर 31 (17), नीतीश रेड्डी 26 (13), अभिषेक शर्मा 27 (21), संजू सैसमन 14 (17), श्रेयस अय्यर 7 (11) और अक्षर पटेल ने 11 (9) रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी को अगले मैच में मौका मिलेगा या नहीं देखना दिलचस्प होगा। भुवी के लिए अगर यह सीरीज अच्छी नहीं जाती है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। भुवी की वापसी को प्रशंसकों ने काफी सेलिब्रेट किया था। वैभव के प्लेइंग XI में खेलने को लेकर भी फैंस काफी उत्सुक थे। हालांकि, आज के मैच में इन दोनों से निराशा हाथ लगी है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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