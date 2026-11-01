भारत जीता मगर नतीजा उल्टा हो सकता था…, न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर ने सीरीज हारने के बाद ऐसा क्यों कहा?
पांच मैचों की सीरीज में 2-3 से हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती दो मैचों में हमसे बहुत बारीक चूकें हुईं, जिसकी वजह से हम हार गए वर्ना नतीजा उल्टा भी हो सकता था।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि पहले दो मैचों में कुछ ऐसे छोटे-छोटे पल थे, जहां हम शायद जीत सकते थे या जीतना चाहिए था, लेकिन आखिरी दो मैचों में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सीधे शब्दों में यह भी कहा कि नतीजा कुछ और भी हो सकता था, लेकिन हमने कुछ गलतियां कीं।
पांचवें टी-20 में सात विकेट से मिली जीत के बाद सैंटनर ने कहा मुझे लगता है कि हम पहले दो मैचों पर विचार करेंगे और हम जानते हैं कि यह एक बहुत ही करीबी सीरीज थी। न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी टीम है। जैसा कि आपने कहा पहले दो मैचों में कुछ ऐसे छोटे-छोटे पल थे, जहां हम शायद जीत सकते थे या जीतना चाहिए था। इसलिए सीरीज का नतीजा काफी अलग हो सकता था। लेकिन क्रिकेट के नजरिए से देखें तो बहुत सी अच्छी बातें हैं। बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही और फिर गेंदबाजी भी। आखिरी दो मैचों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बहुत सी सकारात्मक बातें हैं।
नतीजा उल्टा हो सकता था
उन्होंने कहा कि भारत यह सीरीज 3-2 से जीता है, लेकिन नतीजा उल्टा भी हो सकता था। गेंदबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमने लेंथ में बहुत अच्छा बदलाव किया। यॉर्कर वाइड थी, थोड़ी सीधी लेंथ की भी। तो हां, जाहिर है, यह हमारे लिए सीखने लायक था। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि अगली बार जब हम साल के इस समय खेलेंगे, तो शायद कुछ सालों बाद विश्व कप होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय टीम की गहराई के मामले में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जाहिर है, शेड्यूल की वजह से शायद उम्मीद से ज्यादा रोटेशन हुआ है, लेकिन इससे खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं, जो अच्छी बात है। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो ज्यादा नहीं खेलते, वे दिखा रहे हैं कि वे तुरंत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपने जिस गहराई की बात की, उस हिसाब से हम अच्छी स्थिति में हैं।
फिलिप्स के बारे में कप्तान ने कही ये बातें
फिलिप्स के बारे में उन्होंने कहा कि हर मैच में ऐसा करना वाकई खास है। वह खुद को थोड़ा समय देते हैं और फिर अच्छे एरिया में हिट कर सकते हैं, दमदार शॉट खेल सकते हैं। तो उनका हर मैच में ऐसा करना और बल्ले से हमें अच्छी स्थिति में पहुंचाना, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, मुझे लगता है कि बल्लेबाजी वाकई बहुत अच्छी रही है।
सीरीज में ऐसा आया उतार- चढ़ाव
बता दें कि इस सीरीज में टीम इंडिया ने पहले तीन मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि, शुरुआती दो मुकाबले काफी क्लोज थे, लेकिन तीसरे मैच में टीम इंडिया ने कीवियों को बुरी तरह रौंदा था। लग रहा था कि अब मेजबान टीम वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेजबान टीम ने शानदार वापसी की और आखिरी के दो मुकाबलों में भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी। लास्ट के दो मैचों में टीम इंडिया गेम में नहीं थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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