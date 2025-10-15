Cricket Logo
India Womens team fined for slow over rate in Womens World Cup clash against Australia

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक गलती की सजा पूरी टीम को मिली, आईसीसी ने भारतीय टीम ठोका जुर्माना

संक्षेप: भारतीय महिला टीम पर धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने निर्धारित समय में एक ओवर कम किया था।

Wed, 15 Oct 2025 05:07 PMHimanshu Singh Bhasha
भारतीय महिला टीम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप के मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए बुधवार को मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। रविवार को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को तीन विकेट से हराया। भारत को अब रविवार को इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ करो या मरो वाले मुकाबले में उतरना है।

आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की मिशेल पेरेरा ने यह जुर्माना लगाया क्योंकि भारत ने निर्धारित समय में एक ओवर कम किया था। इस कारण उसके खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।’‘

आईसीसी ने कहा कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जुर्माना स्वीकार करते हुए अपराध स्वीकार कर लिया है और औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। क्रिकेट महिला टीम एवं कोचिंग स्टाफ के सदस्य तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर भस्म आरती में सम्मिलित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

टीम के प्रमुख सदस्यों में कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, श्री चरणी सहित अन्य खिलाड़ी एवं कोचिंग सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एस. एन. सोनी द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों का स्वागत एवं सम्मान किया गया।

India Women Cricket Team
