India Womens T20 World Cup squad LIVE: आज होगा महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, कुछ देर में मीटिंग

India Womens T20 World Cup squad LIVE Updates: इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए शनिवार को भारतीय महिला टीम का ऐलान होगा। मुंबई में बीसीसीआई ऑफिस में टीम चयन के लिए मीटिंग होगी, जहां पर चीफ सिलेक्टर अमिता शर्मा और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे के करीब कप्तान हरमनप्रीत कौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक खेला जाएगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप में रखा गया है।