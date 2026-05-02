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India Womens T20 World Cup squad LIVE: आज होगा महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, कुछ देर में मीटिंग

India Womens T20 World Cup squad LIVE Updates: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान शनिवार को होगा। मुंबई में 5 बजे हरमनप्रीत कौर, चीफ सिलेक्टर अमिता शर्मा और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे।

India Womens T20 World Cup squad LIVE: आज होगा महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, कुछ देर में मीटिंग

Indian women cricket team

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 02 May 2026 03:51 PM IST
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India Womens T20 World Cup squad LIVE Updates: इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए शनिवार को भारतीय महिला टीम का ऐलान होगा। मुंबई में बीसीसीआई ऑफिस में टीम चयन के लिए मीटिंग होगी, जहां पर चीफ सिलेक्टर अमिता शर्मा और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे के करीब कप्तान हरमनप्रीत कौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक खेला जाएगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप में रखा गया है।

2 May 2026, 03:51:52 PM IST

भारतीय महिला टीम (टी20 विश्व कप 2024)

T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंडिया विमेंस स्क्वॉड: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कैप्टन), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी

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2 May 2026, 03:38:51 PM IST

India Womens T20 World Cup squad LIVE: मुंबई में होगी मीटिंग

India Womens T20 World Cup squad LIVE: मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में महिला टी20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान होगा। सेलेक्शन मीटिंग के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, चीफ सिलेक्टर अमिता शर्मा और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया मीडिया से रूबरू होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम की घोषणा करेंगे।

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2 May 2026, 03:25:00 PM IST

India Womens T20 World Cup squad LIVE: आज होगा भारतीय महिला टीम का ऐलान

India Womens T20 World Cup squad LIVE: इंग्लैंड की मेजबानी में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार को होने वाला है।

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