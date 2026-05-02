India Womens T20 World Cup squad LIVE: आज होगा महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, कुछ देर में मीटिंग

2 May 2026, 03:51:52 PM IST
भारतीय महिला टीम (टी20 विश्व कप 2024)
T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंडिया विमेंस स्क्वॉड: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कैप्टन), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी
2 May 2026, 03:38:51 PM IST
India Womens T20 World Cup squad LIVE: मुंबई में होगी मीटिंग
India Womens T20 World Cup squad LIVE: मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में महिला टी20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान होगा। सेलेक्शन मीटिंग के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, चीफ सिलेक्टर अमिता शर्मा और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया मीडिया से रूबरू होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम की घोषणा करेंगे।
2 May 2026, 03:25:00 PM IST
India Womens T20 World Cup squad LIVE: आज होगा भारतीय महिला टीम का ऐलान
India Womens T20 World Cup squad LIVE: इंग्लैंड की मेजबानी में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार को होने वाला है।