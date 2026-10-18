शेफाली वर्मा- स्मृति मंधाना ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का किया बुरा हाल, दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा
भारतीय टीम ने रविवार को दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली।
भारतीय महिला टीम ने रविवार को दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत जिम्बाब्वे महिला टीम रायपुर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 102 रन ही बना सकी। जिम्बाब्वे के लिए चिपो मुगेरी टिरिपानो ने सर्वाधिक 34 रन बनाए। कप्तान जोसफिने एनकोमो ने 28 रन का योगदान दिया। बाकी की खिलाड़ी दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सकीं। भारत के लिए निकी प्रसाद ने दो जबकि क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने एक एक विकेट झटका। 103 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने धमाकेदार जीत हासिल की।
शेफाली ने ठोकी फिफ्टी
103 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी शेफाली वर्मा और कप्तान स्मृति मंधाना ने दमदार शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 96 रन जोड़े। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 25 गेंदों पर 55 रन में छह चौके और चार छक्के लगाए, जबकि स्मृति ने 25 गेंदों पर नाबाद 47 रन में छह चौके और दो छक्के लगाए। भारत ने 103 रनों के लक्ष्य को 8.5 ओवर में ही हासिल कर लिया।
भारत ने बनाई 2-0 की बढ़त
भारत के सामने 103 रनों का लक्ष्य था जो कि पिछले मुक़ाबले से 12 रन कम था। हालांकि इस बार भारतीय सलामी जोड़ी ने अपना विकेट जल्दी नहीं गंवाया और पावरप्ले में ही मंधाना और शेफ़ाली की जोड़ी ने भारत को जीत के क़रीब पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज़ों के बीच 7.5 ओवर में 96 रनों की साझेदारी हुई और शेफ़ाली ने मात्र 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। शेफाली अर्धशतक पूरा करने के बाद आउट हो गईं लेकिन मैच में बस औपचारिकता ही शेष थी और बतौर पूर्णकालिक कप्तान स्मृति मंधाना ने अपनी पहली सीरीज़ जीत ली। तीन मैचों की सीरीज में भारत को अब 2-0 की अजेय बढ़त हासिल हो चुकी है।
जिम्बाब्वे ने बनाए 102 रन
निकी प्रसाद (सात रन पर दो विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे महिला टी 20 में रविवार को आठ विकेट पर 102 रन के सामान्य स्कोर पर रोक दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़िम्बाब्वे किसी तरह एक बार फिर 100 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा। अगर इंडिया ने अपने मौके बचाए होते, तो वे शायद विरोधी टीम को 100 रन के आंकड़े से काफी नीचे रोक सकते थे। यह इंडियन बॉलर्स का मिलकर किया गया परफॉर्मेंस था, जो एकदम सही था।
उन्होंने कई डॉट बॉल फेंकी, और इनिंग्स के ज़्यादातर समय विरोधी टीम के बैट्समैन पर प्रेशर बनाए रखा। निकी प्रसाद ने दो विकेट लिए, जबकि क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने एक-एक विकेट लिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चिपो मुगेरी-टिरिपानो (34) और कप्तान जोसेफ़ीन अंकोमो (27) दहाई की संख्या में पहुँचाने वाली दो खिलाड़ी रहीं। तीसरा बड़ा स्कोर अतिरिक्त 12 रनों का रहा
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