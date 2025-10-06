India Women vs Pakistan Women first time in ODI History 400 plus match aggregate was achieved between these two Teams वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार IND vs PAK वुमेंस मैच में हुआ ऐसा; सिदरा अमीन ने रचा इतिहास, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India Women vs Pakistan Women first time in ODI History 400 plus match aggregate was achieved between these two Teams

वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार IND vs PAK वुमेंस मैच में हुआ ऐसा; सिदरा अमीन ने रचा इतिहास

भारत-पाकिस्तान वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों टीमों ने मिलकर एक मैच में 400 रनों का आंकड़ा छुआ हो। भारत ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ 250 से अधिक बनाए हैं, मगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिली।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 07:10 AM
share Share
Follow Us on
वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार IND vs PAK वुमेंस मैच में हुआ ऐसा; सिदरा अमीन ने रचा इतिहास

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रविवार, 5 अक्टूबर को हुए भारत-पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 6ठे मैच में 88 रनों से धूल चटाई। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 247 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 159 रनों पर ढेर हो गया। भारत-पाकिस्तान वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों टीमों ने मिलकर एक मैच में 400 रनों का आंकड़ा छुआ हो। जी हां, भारत इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के खिलाफ एक वनडे मैच में 250 से अधिक रन बना चुका है, मगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से वो जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिली की मैच के कुल रन 400 के पार पहुंच जाए।

ये भी पढ़ें:PAK को रौंद भारत को मिली बड़ी कामयाबी, पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर जमाया कब्जा

भारत की यह वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 12वीं और वनडे वर्ल्ड कप में 5वीं जीत थी। पाकिस्तान आज तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत को एक भी मैच नहीं हरा पाया है।

सिदरा अमीन ने रचा इतिहास

पाकिस्तान के लिए इस रनचेज में एक ही बैटर सिदरा अमीन ने दमखम दिखाया, जिन्होंने 81 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया। बता दें, इस एक सिक्स के साथ भी सिदरा अमीन ने इतिहास रच दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक हुए 12 वनडे में किसी पाकिस्तानी बैटर द्वारा यह लगाया गया पहला छक्का है। जी हां, 2005 से ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ वनडे मैच खेल रहीं हैं, मगर 20 सालों में कोई और पाकिस्तानी बैटर भारत के खिलाफ सिक्स नहीं लगा पाई। सिदरा अमीन भारत के खिलाफ वनडे में छक्का लगाने वाली पहली पाकिस्तानी प्लेयर बनीं हैं।

ये भी पढ़ें:ग्रैंडमास्टर हिकारू ने कर दी घटिया हरकत, गुकेश को हराकर फेंका उनका 'किंग'; VIDEO

कैसा रहा IND vs PAK Women मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 247 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 200 के आस-पास तक ही रुक जाएगा, मगर अंत में ऋचा घोष की तूफानी पारी के दम पर टीम इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब निराश किया। हर किसी को अच्छी शुरुआत मिली, इसके बावजूद कोई अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने 4 विकेट चटकाए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 के स्कोर पर ही सिमट गई। सिदरा अमीन ने इस रनचेज में 81 रनों की शानदार पारी जरूर खेली, मगर उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए।

Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |