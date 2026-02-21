होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
Ind vs Aus Women T20I LIVE Score: सीरीज डिसाइडर मैच में भारत ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी बैटिंग

Feb 21, 2026 01:40 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
India vs Australia Women T20I Match LIVE Score: सीरीज डिसाइडर मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने हैं। दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है।

India vs Australia Women T20I Match LIVE Score: सीरीज डिसाइडर मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने हैं। दोनों टीमें 3 मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज का एक-एक मैच जीत चुकी हैं। इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज भी जीत जाएगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। भारतीय टीम में एक बदलाव देखने को मिला है। पेसर क्रांति गौड़ को बाहर बिठाया गया है, जबकि श्रेयंका पाटिल को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है।

इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम प्लेइंग XI: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम प्लेइंग XI: बेथ मूनी (विकेट कीपर), जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, ग्रेस हैरिस, किम गार्थ, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), डार्सी ब्राउन

Indian Women Cricket Team
