कप्तान मंधाना पहली बार करेंगी ऐसा, जेमिमा की हुई वापसी; साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान
India Squad for South Africa Series: साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा हो गई है। मंधाना ब्रिगेड को साउथ अफ्रीका में तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलनी है।
बीसीसीआई ने सोमवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑल-फॉर्मेट सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। भारत को साउथ अफ्रीका दौरे पर कुल सात मैच खेलने हैं, जिसमें एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल हैं। सीरीज 9 नवंबर से ग्केबेरहा में शुरू होगी। स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना तीनों फॉर्मेट में भारत का नेतृत्व करेंगी। उनकी डिप्टी दीप्ति शर्मा और शैफाली वर्मा हैं। पिछले महीने भारत की पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त की गई मंधाना पहली बार किसी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कमान संभाले हुए नजर आएंगी। महिला चयन समिति ने पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को तीनों फॉर्मेट की टीम में चुना है।
जेमिमा रोड्रिग्स की हुई वापसी
बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स की वापसी हो गई है। वह चोट से उबरने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं। जेमिमा को तीनों टीमों में शामिल किया गया है। उन्हें द हंड्रेड में खेलने के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। ऑलराउंडर अमनजोत कौर को लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद सिर्फ T20I टीम में मौका मिला है। उन्होंने भारत के लिए पिछला मैच फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेला था। तेद गेंदबाज रेणुका सिंह भी टी20 टीम में वापस आ गई है। वह पिछले महीने जिम्बाब्वे सीरीज में नहीं खेली थीं। हालांकि, रेणुका को भारत के टेस्ट और वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू करने वाली जिंतीमानी कलिता वनडे टीम में जगह बरकरार रखने में कामयाब रहीं। उन्हें पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला है।
भारत की महिला टेस्ट टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), ऋचा घोष, यस्तिका भाटिया, श्री चरणी, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, नंदनी शर्मा, जिंतिमणि कलिता।
भारत की महिला वनडे टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष, यस्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिंतिमणि कलिता, सयाली सतघरे, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा।
भातर की T20I टीम : स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा (उपकप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष, जी कमालिनी, अनुष्का शर्मा, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़।
साउथ अफ्रीका सीरीज का शेड्यूल
9 दिसंबर 2026 - एकमात्र टेस्ट, गकेबरहा
16 दिसंबर 2026 - पहला वनडे, पार्ल
19 दिसंबर2026 - दूसरा वनडे, केपटाउन
22 दिसंबर 2026 - तीसरा वनडे, ब्लोमफोंटेन
26 दिसंबर 2026 - पहला टी20, बेनोनी
29 दिसंबर 2026 - दूसरा टी20, पोटचेफस्ट्रूम
30 दिसंबर 2026 तीसरा टी20, पोटचेफस्ट्रूम
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय