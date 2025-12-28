Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India Women Register Their Highest T20I Score 221 2 in Womens T20Is Smriti Mandhana and Shafali Verma
T20I में भारतीय महिला टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, बना दिया सबसे बड़ा टोटल

T20I में भारतीय महिला टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, बना दिया सबसे बड़ा टोटल

संक्षेप:

भारतीय महिला टीम ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ चौथे मुकाबले में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा टोटल दर्ज किया। मंधाना और शेफाली के बीच पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी हुई।

Dec 28, 2025 09:00 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ चौथे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो विकेट पर 221 रन बनाए। तिरुवनंतपुरम में भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बारिश करते हुए 2 विकेट पर 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह भारतीय महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने 79 जबकि स्मृति मंधाना ने 80 रन बनाए। ऋचा घोष ने भी नाबाद 40 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से माल्शा शेहानी और निमाशा मीपागे ने एक-एक विकेट चटकाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी बल्लेबाजी की ताकत का लोहा मनवाते हुए श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारतीय टीम ने टी20 क्रिकेट के इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया, इससे पहले टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 विकेट खोकर 217 रन बनाए थे। मैच की शुरुआत से ही भारतीय सलामी जोड़ी, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने आक्रामक रुख अपनाया।

स्मृति ने शुरुआती तीन मैच में विफल रहने के बाद 48 गेंद की अपनी पारी में 11 चौकों और तीन छक्कों से 80 रन बनाए। शेफाली ने अपने लगातार तीसरे अर्धशतक के दौरान 46 गेंद में 12 चौकों और एक छक्के से 79 रन की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की जो इस प्रारूप में भारत की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है।

ऋचा घोष (16 गेंद में नाबाद 40) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 16) ने तीसरे विकेट के लिए 23 गेंद में 53 रन की अटूट साझेदारी करके भारत को इस प्रारूप में उसके सर्वोच्च स्कोर तक पहुंचाया। टीम ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दिसंबर 2024 में चार विकेट पर 217 रन बनाए थे। भारत ने अपनी पारी में 28 चौके और आठ छक्के मारे जो इस प्रारूप में टीम की ओर से सबसे अधिक बाउंड्री का नया रिकॉर्ड है।

श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जिसके बाद स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने मेजबान टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। स्मृति ने माल्शा शेहानी (32 रन पर एक विकेट) के पहले ओवर में दो चौकों के साथ शुरुआत की और फिर काव्या काविंदी के अगले ओवर में भी लगातार दो चौके मारे। शेफाली ने भी रश्मिका सेवांडी और चामरी पर दो-दो चौके मारे जिससे भारत ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 61 रन बनाए।

स्मृति 27 रन बनाते ही महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय और कुल चौथी बल्लेबाज बनीं। भारत की मिताली राज, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स इससे पहले यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। स्मृति ने सबसे कम 281 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया। शेफाली ने 11वें ओवर में निमाशा मीपागे (40 रन पर एक विकेट) पर दो चौके और एक छक्के के साथ सिर्फ 30 गेंद में लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में टीम के रनों का शतक भी पूरा हुआ।

ये भी पढ़ें:मंधाना ने सबसे तेज पूरे किए 10,000 रन, महिला क्रिकेट में रच दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्मृति ने भी अगले ओवर में रश्मिका की लगातार गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के साथ 35 गेंद में 50 रन के आंकड़े को पार किया। शेफाली ने 16वें ओवर में निमाशा को उन्हीं की गेंद पर कैच थमाया जिससे भारत को पहला झटका लगा जबकि अगले ओवर में स्मृति भी माल्शा की गेंद को हवा में लहराकर स्क्वायर लेग पर इमेशा दुलानी को कैच दे बैठीं। ऋचा ने निमाशा पर चौके से खाता खोलने के बाद उनके अगले ओवर में भी लगातार दो चौके मारे।

उन्होंने 19वें ओवर में कविशा की लगातार गेंदों पर तीन छक्के और एक चौका मारकर 23 रन बटोरे और भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। हरनमप्रीत ने अंतिम ओवर में काव्या की लगातार गेंदों पर छक्के और चौके के साथ भारत को उसके पिछले सर्वोच्च स्कोर के पार पहुंचाया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |