India will Try to make up for this loss in the West Indies series Will Shubman Gill's England magic return वेस्टइंडीज सीरीज में इस नुकसान की भरपाई करेगा भारत, क्या शुभमन का इंग्लैंड वाला जलवा लौटेगा?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India will Try to make up for this loss in the West Indies series Will Shubman Gill's England magic return

वेस्टइंडीज सीरीज में इस नुकसान की भरपाई करेगा भारत, क्या शुभमन का इंग्लैंड वाला जलवा लौटेगा?

IND VS WI 2025: भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार से दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जाने रहा है। पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। मैच सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

Md.Akram अहमदाबाद, भाषाWed, 1 Oct 2025 08:16 PM
share Share
Follow Us on
वेस्टइंडीज सीरीज में इस नुकसान की भरपाई करेगा भारत, क्या शुभमन का इंग्लैंड वाला जलवा लौटेगा?

विवादों से घिरा एशिया कप जीतने के बाद भले ही लंबा ब्रेक नहीं मिल सका हो लेकिन शुभमन गिल की टीम का पलड़ा खराब फॉर्म से जूझ रही वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार से हरी-भरी पिच पर शुरू हो रहे पहले टेस्ट में भारी रहेगा। कप्तान गिल समेत भारतीय टीम के अधिकांश सदस्य और मुख्य कोच गौतम गंभीर दुबई से अहमदाबाद पहुंचे और लाल गेंद के प्रारूप में खेलने की तैयारी में जुट गए। इस सीरीज की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक भी मिलने हैं।

इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद गिल की टीम तीसरे स्थान पर है जबकि इंग्लैंड एक अंक पीछे है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज समेत भारत को चार घरेलू टेस्ट खेलने हैं जिनसे अधिक से अधिक अंक लेने की कोशिश होगी। अहमदाबाद में इस बार खेलने की परिस्थतियां अलग हैं और पिच हरी-भरी दिख रही है। मौसम उमस भरा है और टेस्ट मैच के दौरान थोड़ी बहुत बारिश की भी संभावना है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज टीम 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबले से ज्यादा रूचि यह जानने में है कि भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी।

ये भी पढ़ें:अपनी कप्तानी में ऐसी पिच चाहते हैं शुभमन, बोले- मेरे आने से पहले जो बात हुई…

पहले टेस्ट में पिच पर घास होने से भारतीय टीम संयोजन में बदलाव हो सकता है। पिछले सत्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ टर्निंग पिचें बनाने से भारत को नुकसान (0-3 से टेस्ट सीरीज गंवाई) हुआ था। अक्टूबर 2024 में भारत में आखिरी टेस्ट खेलने के बाद से टीम में बहुत कुछ बदला है। विराट कोहली , रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज पारंपरिक प्रारूप से विदा ले चुके हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी अब टीम में नहीं हैं। भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ईकाई संतुलित है और यह देखना होगा कि देवदत्त पडिक्कल के रूप में अतिरिक्त बल्लेबाज को उतारा जाता है या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को मौका मिलता है।

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज कप्तान ने कुरेदा टीम इंडिया का 'घरेलू जख्म', कहा- उसका फुटेज है…

रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे लेकिन भारत वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को भी मौका दे सकता है। वॉशिंगटन ने हैंपशर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद यहां पहुंचकर टीम के साथ अभ्यास किया। करुण नायर तीसरे नंबर की जगह लेने में नाकाम रहे और अब साई सुदर्शन का उस क्रम पर खेलना तय है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में भारत ए के लिए नाबाद 176 रन बनाने वाले केएल राहुल उस लय को कायम रखना चाहेंगे। इंग्लैंड दौरे के बाद से यशस्वी जायसवाल को भी लंबा ब्रेक मिल चुका है। वह एशिया कप या ए टीम के साथ नहीं खेले हैं। एशिया कप में मिलाजुला प्रदर्शन करने वाले गिल इंग्लैंड दौरे वाला फॉर्म हासिल करना चाहेंगे जहां उन्होंने पांच टेस्ट में 754 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:WI के खिलाफ प्लेइंग XI को लेकर गिल ने दिया हिंट, बुमराह की फिटनेस पर भी अपडेट

दूसरी ओर वेस्टइंडीज टीम जमैका में आस्ट्रेलिया के खिलाफ दिन रात के टेस्ट में अपने न्यूनतम स्कोर 27 रन पर आउट हो गई। उसे कई पहलुओं पर काम करना होगा। चोट के कारण तेज गेंदबाज शामार जोसेफ और अलजारी जोसेफ के बाहर होने से गेंदबाजी की धार भी कुंद हुई है जिससे टीम को बायें हाथ के दो स्पिनरों पर निर्भर रहना होगा। तेज गेंदबाज जेडेन सील्स और स्पिनर जोमेल वारिकन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्रेग ब्रेथवेट को टीम में शामिल नहीं करने के बाद अब बल्लेबाजी का जिम्मा तेजनारायण चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे पर होगा। दोनों आस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेले थे लेकिन पिछली बार भारत के खिलाफ सीरीज का हिस्सा थे। मैच सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज के खिलाफ बुमराह एक मैच खेलेंगे या दो? अगरकर ने कर दिया क्लियर

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

वेस्टइंडीज: रोस्टन चेस (कप्तान) , केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रेंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेन, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जेडेन सील्स, एंडरसन फिलिप , जेडिया ब्लेड्स।

India Vs West Indies Indian Cricket Team West Indies Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |