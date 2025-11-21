भारत को गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन गिल की कमी खलेगी लेकिन उसके पास कई विकल्प: जोंटी रोड्स

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स का मानना ​​है कि भारत को शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कमी खलेगी। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मेजबान टीम के पास नियमित कप्तान की कमी पूरी करने के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद है।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स का मानना ​​है कि भारत को शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कमी खलेगी लेकिन मेजबान टीम के पास नियमित कप्तान की कमी पूरी करने के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद है।

गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से गुवाहाटी में शुरू हो रहे दूसरे मैच से पहले शुक्रवार को टीम से रिलीज कर दिया गया था। वह कोलकाता में पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए गर्दन में ऐंठन से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे।

रोड्स ने शुक्रवार को ‘फिक्की टर्फ 2025’ 15वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन के मौके पर कहा, ‘कभी-कभी भारत की ताकत भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती है। उनके पास कई बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऐसे में टीम में किसे शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए, यह तय करना बहुत मुश्किल होता है।

उन्होंने कहा, ‘यह एक बड़ी समस्या है और यह साफ दिखाई देता है। जब भी किसी एक खिलाड़ी की जगह लेने की बात आती है तो भारत के पास ढेरों विकल्प होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस खिलाड़ी को मौका मिलता है।’

इस 56 साल के पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि गिल की जगह जिसे भी मौका मिले उसे अपनी काबिलियत तुरंत साबित करनी होगी क्योंकि भारतीय टीम में जगह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

उन्होंने कहा, ‘टीम में आने वाले खिलाड़ी के सामने बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वे इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है क्योंकि भारत की इस मजबूत प्रणाली के साथ बड़ा मुद्दा यही है कि आपको शायद एक ही मौका मिले।’

अपने समय के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक रहे रोड्स ने कहा, ‘आप अगले टेस्ट में गिल को बाहर नहीं बिठा सकते तो ऐसे में उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी को सिर्फ एक टेस्ट में खेलने का मौका मिलेगा और यह मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में वे जिस खिलाड़ी का भी चयन करेंगे, उसके कौशल में कोई कमी नहीं होगी।’

उन्होंने कहा, ‘भारत के लिए ऐसे में एकादश का चयन करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है।' रोड्स ने हाल ही में पहली बार वनडे विश्व कप जीतने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी।