भारत वेस्टइंडीज को हराएगा और सेमीफाइनल-फाइनल सब खेलेगा, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी
पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले से पूर्व एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत ना सिर्फ आज के मैच में वेस्टइंडीज को हराएगा बल्कि विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में प्रवेश करेगा।
टी20 विश्व कप 2026 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें रविवार 1 मार्च को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले निर्णायक मुकाबले पर टिकी हैं। पाकिस्तानी टीवी शो 'हारना मना है' में इस मैच को लेकर हुई चर्चा के दौरान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने टीम इंडिया की जीत की बड़ी भविष्यवाणी की है। मोहम्मद आमिर की राय से असहमति जताते हुए शहजाद ने स्पष्ट रूप से कहा, "मुझे लगता है कि भारत कल का मैच जीतेगा और सेमीफाइनल खेलेगा।"
अहमद शहजाद ने भारतीय टीम की मजबूती का श्रेय उनके घरेलू क्रिकेट ढांचे और खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी को दिया। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा, "भारत एक बहुत तगड़ी टीम है जो एक बड़े अच्छे सिस्टम से अपने प्लेयर्स को रगड़ा खिला के लेकर आती है।" उनके अनुसार, भारतीय खिलाड़ियों को बड़े मैचों के दबाव को संभालने का गहरा अनुभव है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के हालिया प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जब रन रेट सुधारने का दबाव था, तब भारत ने 250 रन बोर्ड पर टांग दिए। शहजाद के मुताबिक, भारत के पास वह "स्ट्रेंथ, रेजिलिएंस और टेंपरामेंट" मौजूद है जो विश्व कप जीतने के लिए चाहिए।
इसी चर्चा के दौरान पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारत की गेंदबाजी की आलोचना की और वेस्टइंडीज को जीत का दावेदार बताया। आमिर का मानना था कि "इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्टइंडीज", क्योंकि उनके अनुसार बुमराह के अलावा कोई भी भारतीय गेंदबाज प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, शहजाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर इतने ज्यादा आश्वस्त थे कि उन्होंने अपनी शो की कुर्सी तक दांव पर लगा दी। उन्होंने ऐलान किया, "अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं ये सीट क्विट कर दूंगा... मैं इस शो को क्विट कर दूंगा।"
शहजाद ने टीम इंडिया के भविष्य को लेकर एक और बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने न केवल सेमीफाइनल, बल्कि भारत के खिताबी मुकाबले में पहुंचने का भी दावा किया। शहजाद ने कहा, "ना सिर्फ वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव वो फाइनल भी खेलेंगे।" अब सारा दारोमदार आज के मैच पर है, जहां यह तय होगा कि क्या टीम इंडिया अहमद शहजाद के इस अटूट भरोसे पर खरी उतरती है या मोहम्मद आमिर का गेंदबाजी विश्लेषण सही साबित होता है।
