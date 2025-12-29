Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India will be looking to create history by winning the series against Sri Lanka 5-0 never done before in T20is
श्रीलंका को 5-0 से सीरीजी हराकर इतिहास रचना चाहेगा भारत, कभी टी20 में नहीं किया ऐसा

श्रीलंका को 5-0 से सीरीजी हराकर इतिहास रचना चाहेगा भारत, कभी टी20 में नहीं किया ऐसा

संक्षेप:

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को होने वाले पांचवें और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज करके पांच मैच की सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी।

Dec 29, 2025 12:21 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम, भाषा
भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को होने वाले पांचवें और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज करके पांच मैच की सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी। अगर भारत पांचवां टी20 भी जीतने में कामयाब रहता है तो टी20 में वह पहली बार श्रीलंका पर 5-0 से जीत दर्ज करेगा। इससे पहल 2018 में दोनों देशों के बीच 5 मैच की सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारत 4-0 से जीता था। एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया था।

यह सीरीज अगले साल जून-जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीलंका के खिलाफ वर्तमान सीरीज के बाद भारतीय टीम विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तीन-तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी।

भारतीय टीम 2024 में टी20 विश्व कप में ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी लेकिन इसके बाद उसने अपनी शैली में बदलाव किया और अधिक आक्रामकता अपनाई जिससे उसे अनुकूल परिणाम मिले।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ‘‘यह सीरीज हम सभी के लिए शानदार रही। पिछले विश्व कप के बाद हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि हमें अपने स्तर को ऊपर उठाना होगा और टी20 में अधिक आक्रामक होकर खेलना होगा।’’

शुरुआती तीन मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे बल्लेबाजों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ी। इन मैच में हालांकि आक्रामक अंदाज में खेलने वाली शेफाली वर्मा ने प्रभावित किया है।

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय उसकी फील्डिंग है। वह अभी तक इस विभाग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। पिछले मैच में भी उसने दो कैच छोड़े और स्टंपिंग का एक मौका गंवाया।

भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में कई सकारात्मक पहलू भी रहे। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने एक साल के अंतराल के बाद इस प्रारूप में सफल वापसी की, वहीं हमेशा भरोसेमंद रहने वाली दीप्ति शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने भी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया है। इस 20 वर्षीय गेंदबाज ने अभी तक सीरीज में 5.73 की इकॉनमी रेट से चार विकेट लिए हैं।

बल्लेबाजी में शेफाली ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक चार मैचों में तीन अर्धशतक बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 185.82 का है।

भारतीय टीम के लिए एक और बड़ी राहत उप कप्तान स्मृति मंधाना का फॉर्म में वापसी रही। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 48 गेंद पर 80 रन बनाए और वह अपनी इस लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी।

शेफाली और मंधाना ने चौथे मैच में आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 92 गेंदों में 162 रन की साझेदारी की थी जो महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की तरफ से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

भारत ने पिछले मैच में ऋचा घोष को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा और इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने महज 16 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाकर इस फैसले को सही साबित किया।

पहले तीन मैच कम स्कोर वाले रहे, लेकिन चौथे मैच में खूब रन बने तथा भारत और श्रीलंका दोनों ने इस प्रारूप में अपना अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया।

भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर दो विकेट पर 221 रन बनाए। श्रीलंका ने भी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन आखिर में वह छह विकेट पर 191 रन ही बना पाया। बल्लेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन से निश्चित तौर पर श्रीलंका का आत्मविश्वास बढ़ा होगा।

श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने पिछले मैच में 37 गेंदों में 52 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों से भी उपयोगी योगदान की जरूरत है।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा।

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेववंडी, मल्की मदारा।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं।
India Women Vs Sri Lanka Women
