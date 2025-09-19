India will aim to win their first ODI series against Australia before the Womens World Cup ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने का मौका, क्या इतिहास रचेगी हरमनप्रीत कौर ब्रिगेड?, Cricket Hindi News - Hindustan
India will aim to win their first ODI series against Australia before the Womens World Cup

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने का मौका, क्या इतिहास रचेगी हरमनप्रीत कौर ब्रिगेड?

तीन महिला एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम शनिवार को मुल्लांपुर में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। इस मैच में हरमनप्रीत कौर ब्रिगेड के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा। अगर भारतीय टीम यह मैच जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतेगी।

Chandra Prakash Pandey Fri, 19 Sep 2025 12:24 PM
दूसरे मैच में रिकॉर्ड जीत से उत्साहित भारतीय महिला टीम शनिवार को मुल्लांपुर में तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली वनडे श्रृंखला जीतकर विश्व कप से पहले अपनी उम्मीदों को पंख लगाने की कोशिश करेगी।

भारतीय महिला टीम अभी तक द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई है और अगर वह यहां जीत हासिल करने में सफल रहती है तो इससे उसका 30 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व कप से पहले आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

ऑस्ट्रेलिया को हराना हालांकि इतना आसान काम नहीं है और अगर भारत को इतिहास रचना है तो उसे खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

पहले मैच में बुरी तरह हारने के बाद हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे मैच में 102 रन से जीत हासिल की, जो रनों के लिहाज़ से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार थी। यह भारत की भी ऑस्ट्रेलिया पर 12 मैचों में पहली जीत थी।

भारतीय टीम की कुछ कमजोरियां भी हालांकि इनमें उजागर हुई। इसमें खराब फील्डिंग भी शामिल है। दूसरे मैच में उन्होंने छह कैच छोड़े और इस तरह से भारतीय टीम दो मैच में 10 कैच छोड़ चुकी है। इनमें से अधिकतर कैच बहुत आसान थे।

भारतीय टीम के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है जो चिंता का विषय है। दूसरे मैच में हालांकि गेंदबाजों ने अच्छे मौके बनाए जो टीम के लिए सकारात्मक पहलू है।

स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबरने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाली तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर और तेज गेंदबाजी ने उनकी जोड़ीदार क्रांति गौड़ ने ऑस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया, जबकि स्पिनरों ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा।

तेज गेंदबाजी में तीसरे विकल्प के रूप में अरुंधति रेड्डी को शामिल करना भी भारत के लिए अच्छा रहा। लेकिन मेज़बान टीम के एक बार फिर अलग संयोजन के साथ उतरने की उम्मीद है।

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ‘‘इस श्रृंखला में हम हर किसी को मौका देना चाहते हैं। हम कुछ नए संयोजन आजमाने पर ध्यान दे रहे हैं।’’

बल्लेबाजी में भारत का प्रदर्शन दोनों मैच में अच्छा रहा। विशेषकर सलामी बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने दोनों मैचों में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज बड़ी साझेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं।

मंधाना ने पिछले मैच में शतक जमाया था और टीम को उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अब हरमनप्रीत, हरलीन देओल और ऋचा घोष जैसी खिलाड़ियों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा विशेष कर तब जबकि जेमिमा रोड्रिग्स वायरल संक्रमण के कारण बाहर हो गई हैं।

इस बीच ऑस्ट्रेलिया वापसी के लिए बेताब होगी। उसकी कप्तान एलिसा हीली ने स्वीकार किया कि दूसरे वनडे में उनकी टीम खेल के हर विभाग में नाकाम रही। आठ बार की विश्व चैंपियन टीम अपनी कमियों को दूर करने के साथ-साथ भारत की भीषण गर्मी से सामंजस्य बिठाने के लिए भी उत्सुक होगी।

यह हार ऑस्ट्रेलिया के लिए एक झटका थी, जो फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद से 13 एकदिवसीय मैचों में अजेय रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व कप से पहले अपने विजय अभियान पर लौटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इसलिए भारतीय टीम को बेहद सतर्क होकर खेलना होगा।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), उमा छेत्री, हरलीन देयोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, तेजल हसब्निस, सयाली सतघरे, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव।

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), ताहलिया मैकग्राथ, डार्सी ब्राउन, निकोल फाल्टम, एशले गार्डनर, किम गर्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, चार्ली नॉट, फोबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।

मैच शुरू: दोपहर 1:30 बजे

