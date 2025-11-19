कभी घर में अजेय सा था भारत, गौतम गंभीर के कोच बनते ही टेस्ट में डूबने लगी है भारत की लुटिया!

संक्षेप: गौतम गंभीर के कोच बनने से पहले टीम इंडिया टेस्ट मैचों में अपने घर में लगभग अजेय थी। दौरा करने वाली टीमें सीरीज जीतना तो छोड़िए, एक मैच तक जीतने के लिए तरस जाया करती थीं। फिर आया गौतम गंभीर युग और अब वही टीम मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ घर में ही जीत के लिए तरस गई है।

गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टीम का टेस्ट में तेजी से पतन हो रहा है। यकीन न हो तो आंकड़ों पर गौर फरमा लीजिए। गंभीर के कोच बनने से पहले टीम इंडिया टेस्ट मैचों में अपने घर में लगभग अजेय थी। दौरा करने वाली टीमें सीरीज जीतना तो छोड़िए, एक मैच तक जीतने के लिए तरस जाया करती थीं। फिर आया गौतम गंभीर युग और अब टीम मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ घर में ही जीत के लिए तरस गई है।

गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने से पहले टीम इंडिया 10 सालों में घर में जितने टेस्ट मैच हारी थी, उससे ज्यादा तो उनके कार्यकाल के शुरुआती 16 महीनों में ही हार गई है। गंभीर युग से पहले भारतीय टीम जनवरी 2013 से दिसंबर 2023 तक एक दशक में घर में सिर्फ 3 टेस्ट मैच हारी थी। गंभीर के आने के बाद अब तक 6 होम टेस्ट में ही 4 मैच हार चुकी है।

गौतम गंभीर को जुलाई 2024 में भारतीय टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके कार्यकाल में टी20 और वनडे में तो टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है लेकिन टेस्ट में तो बहुत ही बुरा हाल है। उन्हें विरासत में एक ऐसी टीम मिली थी जिसे घर में हराना मजबूत से मजबूत टीमों के लिए टेढ़ी खीर हुआ करती थी।

गंभीर के दौर में टीम इंडिया का टेस्ट में प्रदर्शन गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने अब तक 18 टेस्ट में 7 में जीत हासिल की है और 9 में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान घर में टीम इंडिया ने 8 मैच खेले हैं, जिनमें 4 में उसे जीत मिली है और 4 में हार।

घर में पिछले 6 टेस्ट में 4 में हार गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद भारतीय टीम घर में खेले गए पिछले 6 मैचों में 4 में हार चुकी है। जिन दो मैचों में जीती है वो वेस्टइंडीज के खिलाफ जीती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में भारत चौथे दिन 8 विकेट से हार गया। उसके बाद पुणे टेस्ट में भी न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन ही 113 रन से हराया। मुंबई टेस्ट में भी उसने भारतीय टीम को तीसरे दिन ही 25 रन से शिकस्त दी। अब दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में तीसरे ही दिन भारत को 30 रन से हरा दिया है।

किसी भी मजबूत टीम से नहीं जीत पाए सीरीज गौतम गंभीर के अब तक के कार्यकाल में भारतीय टीम किसी भी मजबूत टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ 2 मैच की होम सीरीज में भी टीम इंडिया 1-0 से पीछे है।

घर में सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज से जीते गंभीर के कार्यकाल में भारत ने जिन दो टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है, वो दोनों ही टीमें घर से बाहर काफी कमजोर मानी जाती हैं। भारत ने पिछले साल बांग्लादेश को अपनी धरती पर 2-0 से हराया था। उसके अलावा इसी साल वेस्टइंडीज को अपने घर में 2-0 से हराया। वेस्टइंडीज कभी सबसे मजबूत टीमों में शुमार होती थी लेकिन अब तो वह अपने अतीत की छाया तक नहीं है।

न्यूजीलैंड ने घर में आकर धो दिया गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत पिछेल साल अपनी ही सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हारा। 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया एक भी मैच जीतना तो दूर, ड्रॉ तक नहीं करा पाई और 3-0 से शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी।