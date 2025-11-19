Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India was once invincible at home in test cricket but as soon as Gautam Gambhir became coach decline start ind vs sa
कभी घर में अजेय सा था भारत, गौतम गंभीर के कोच बनते ही टेस्ट में डूबने लगी है भारत की लुटिया!

कभी घर में अजेय सा था भारत, गौतम गंभीर के कोच बनते ही टेस्ट में डूबने लगी है भारत की लुटिया!

संक्षेप: गौतम गंभीर के कोच बनने से पहले टीम इंडिया टेस्ट मैचों में अपने घर में लगभग अजेय थी। दौरा करने वाली टीमें सीरीज जीतना तो छोड़िए, एक मैच तक जीतने के लिए तरस जाया करती थीं। फिर आया गौतम गंभीर युग और अब वही टीम मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ घर में ही जीत के लिए तरस गई है।

Wed, 19 Nov 2025 11:27 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टीम का टेस्ट में तेजी से पतन हो रहा है। यकीन न हो तो आंकड़ों पर गौर फरमा लीजिए। गंभीर के कोच बनने से पहले टीम इंडिया टेस्ट मैचों में अपने घर में लगभग अजेय थी। दौरा करने वाली टीमें सीरीज जीतना तो छोड़िए, एक मैच तक जीतने के लिए तरस जाया करती थीं। फिर आया गौतम गंभीर युग और अब टीम मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ घर में ही जीत के लिए तरस गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने से पहले टीम इंडिया 10 सालों में घर में जितने टेस्ट मैच हारी थी, उससे ज्यादा तो उनके कार्यकाल के शुरुआती 16 महीनों में ही हार गई है। गंभीर युग से पहले भारतीय टीम जनवरी 2013 से दिसंबर 2023 तक एक दशक में घर में सिर्फ 3 टेस्ट मैच हारी थी। गंभीर के आने के बाद अब तक 6 होम टेस्ट में ही 4 मैच हार चुकी है।

गौतम गंभीर को जुलाई 2024 में भारतीय टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके कार्यकाल में टी20 और वनडे में तो टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है लेकिन टेस्ट में तो बहुत ही बुरा हाल है। उन्हें विरासत में एक ऐसी टीम मिली थी जिसे घर में हराना मजबूत से मजबूत टीमों के लिए टेढ़ी खीर हुआ करती थी।

गंभीर के दौर में टीम इंडिया का टेस्ट में प्रदर्शन

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने अब तक 18 टेस्ट में 7 में जीत हासिल की है और 9 में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान घर में टीम इंडिया ने 8 मैच खेले हैं, जिनमें 4 में उसे जीत मिली है और 4 में हार।

ये भी पढ़ें:गौतम गंभीर को बर्खास्त करने का सवाल ही नहीं उठता; सौरव गांगुली ने किया बचाव

घर में पिछले 6 टेस्ट में 4 में हार

गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद भारतीय टीम घर में खेले गए पिछले 6 मैचों में 4 में हार चुकी है। जिन दो मैचों में जीती है वो वेस्टइंडीज के खिलाफ जीती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में भारत चौथे दिन 8 विकेट से हार गया। उसके बाद पुणे टेस्ट में भी न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन ही 113 रन से हराया। मुंबई टेस्ट में भी उसने भारतीय टीम को तीसरे दिन ही 25 रन से शिकस्त दी। अब दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में तीसरे ही दिन भारत को 30 रन से हरा दिया है।

किसी भी मजबूत टीम से नहीं जीत पाए सीरीज

गौतम गंभीर के अब तक के कार्यकाल में भारतीय टीम किसी भी मजबूत टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ 2 मैच की होम सीरीज में भी टीम इंडिया 1-0 से पीछे है।

घर में सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज से जीते

गंभीर के कार्यकाल में भारत ने जिन दो टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है, वो दोनों ही टीमें घर से बाहर काफी कमजोर मानी जाती हैं। भारत ने पिछले साल बांग्लादेश को अपनी धरती पर 2-0 से हराया था। उसके अलावा इसी साल वेस्टइंडीज को अपने घर में 2-0 से हराया। वेस्टइंडीज कभी सबसे मजबूत टीमों में शुमार होती थी लेकिन अब तो वह अपने अतीत की छाया तक नहीं है।

ये भी पढ़ें:इस प्लेयर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक ने उठाया सवाल

न्यूजीलैंड ने घर में आकर धो दिया

गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत पिछेल साल अपनी ही सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हारा। 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया एक भी मैच जीतना तो दूर, ड्रॉ तक नहीं करा पाई और 3-0 से शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी।

उसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस साल इंग्लैंड दौरे पर भारत 5 टेस्ट मैच की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। सीरीज 2-2 से बराबर रही।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
India Vs South Africa Gautam Gambhir Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |