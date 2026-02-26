IND vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 बदलाव कर सकते हैं सूर्या-गंभीर, क्या संजू सैमसन की होगी वापसी?
India vs Zimbabwe Probable Playing XI- जिम्बाब्वे के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबले में भारतीय प्लेइंग XI में दो बदलाव के चांसेस है। अक्षर पटेल और संजू सैमसन की टीम में वापसी हो सकती है, लेकिन बाहर कौन होगा?
India vs Zimbabwe Probable Playing XI- जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का आज सुपर-8 में ‘करो या मरो’ मुकाबला है। जो टीम यह मैच हारेगी वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगी, वहीं जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बनी रहेगी। टीम इंडिया को नॉकआउट में पहुंचने के लिए ना सिर्फ जिम्बाब्वे पर जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि यह मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम करना होगा। टीम इंडिया के लिए यह मैच काफी अहम है, ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर प्लेइंग XI में दो बदलाव कर सकते हैं। आईए एक नजर भारत की संभावित प्लेइंग XI पर डालते हैं-
टॉप ऑर्डर में तीन लेफ्टी होने की वजह से विपक्षी टीम भारत के खिलाफ एक तरह का प्लान लेकर उतर रही है। ऐसे में टीम इंडिया को बदलाव की जरूरत है। भारतीय बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने कन्फर्म किया कि कॉम्बिनेशन पर अंदर ही अंदर बहस हो रही है।
कोटक ने मैच से पहले रिपोर्टर्स से कहा, "हां, बदलाव हो सकते हैं। और जाहिर है, यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम चर्चा करते हैं, क्योंकि दो लेफ्टी ओपनर हैं, नंबर तीन लेफ्ट-हैंडेड है।"
हालांकि उन्होंने लेफ्ट-हैवी टॉप ऑर्डर को लेकर चिंताओं को कम नहीं किया, कोटक ने माना कि बार-बार जल्दी आउट होने से सोचने पर मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने कहा, "मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वहां कोई प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हमने तीन गेम में पहले ओवर में एक विकेट गंवा दिया, ज़ाहिर है, कोई भी टीम यही सोचेगी।"
अगर ऐसा है तो संजू सैमसन की आज के मैच में वापसी हो सकती है। वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करेंगे, वहीं ईशान किशन नंबर-3 पर खेलेंगे।
रिंकू सिंह अगर आज के मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं होते तो सैमसन उनकी जगह टीम में आ सकते हैं, नहीं तो तिलक वर्मा को बाहर बैठना पड़ सकता है।
इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल की टीम में एंट्री हो सकती है। अक्षर के अने से स्पिन यूनिट को वैरिएशन के साथ मजबूति मिलेगी, जो चेन्नई की पिच पर जिम्बाब्वे को परेशान कर सकती है।
भारत की संभावित XI- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह/तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह
