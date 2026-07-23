IND vs ZIM Pitch Report: हरारे की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज-गेंदबाज कौन मचाएगा तबाही
IND vs ZIM Pitch Report: इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे पहला टी20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस 4 बजे होगा।
IND vs ZIM Pitch Report: इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तीन मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार, 23 जुलाई से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच भारतीय समयानुसार शाम 4 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। भारतीय टीम पिछली दो टी20 सीरीज हारकर यहां पहुंची है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से बड़े उलटफेर का सामना करने के बाद उन्हें इंग्लैंड के हाथों 0-4 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इन हार के चलते भारत से नंबर-1 टी20 टीम का भी ताज छिन गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की नजरें सीरीज जीतने का साथ-साथ वापस नंबर-1 टी20 टीम बनने पर भी होगी। आईए एक नजर भारत बनाम जिम्बाब्वे पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
IND vs ZIM पिच रिपोर्ट
हरारे ने इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ तीन ODI मैच होस्ट किए, सभी में ज्यादातर लो स्कोरिंग रहे, और एक बार भी 250 का स्कोर पार नहीं हुआ। जिम्बाब्वे में सर्दियों में थोड़ी नमी होती है, जिससे नई गेंद के सामने बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक ऐसी सतह पर जो आमतौर पर बैटिंग के लिए अच्छी होती है, आखिरी ODI के लिए काफी घास बिछाई गई थी, जिसे मेहदी हसन ने बॉलिंग के लिए अच्छी मुश्किल सतह बताया। टॉस जीतकर यहां टीमें पहले बॉलिंग करना चाहेगी।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब T20I रिकॉर्ड
मैच- 75
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 39 (52.00%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 34 (45.33%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 39 (52.00%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 34 (45.33%)
बिना नतीजे वाले मैच- 2 (2.67%)
हाईएस्ट स्कोर- 259/5
लोएस्ट स्कोर- 71
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 194/5
औसत रन प्रति विकेट- 23.20
औसत रन प्रति ओवर- 7.76
पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 158
IND vs ZIM टी20 हेड टू हेड
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 11 मैच भारत ने जीते हैं, वहीं तीन बार जिम्बाब्वे की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। भारत का जिम्बाब्वे पर दबदबा साफ देखने को मिल रहा है।
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे स्क्वॉड
जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), डियोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, वेस्ली मधेवेरे, मिल्टन शुम्बा, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, बेन करन, तफ़ादज़वा त्सिगा, न्यूमैन न्यामहुरी
इंडिया टीम: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें