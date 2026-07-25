फ्री में कब, कहां और कैसे देखें IND vs ZIM LIVE मैच, यहां जानें हर एक बात
IND vs ZIM LIVE- इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टी20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार 4 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान 4 बजे मैदान पर उतरेंगे।
IND vs ZIM LIVE- इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे 3 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार, 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से जीतने वाली टीम इंडिया की नजरें आज मेजबानों को दूसरी हार का स्वाद चखाकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी। भारत अगर यह सीरीज जीतता है तो श्रेयस अय्यर की अगुवाई में यह टीम इंडिया की पहली सीरीज जीत होगी। इससे पहले भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों टी20 सीरीज में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। वहीं मेजबान जिम्बाब्वे दूसरा टी20 जीतकर सीरीज में रोमांच का तड़का लगाना चाहेगा। हालांकि जिम्बाब्वे के लिए यह काम आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि उन्हें भारत के खिलाफ टी20 में अभी तक 15 मैचों में 3 बार ही जीत नसीब हुई है, वहीं भारत ने उन्हें 12 बार हराया है।
India vs Zimbabwe दूसरा टी20 कब खेला जाएगा?
Ind vs ZIM 2nd T20I आज यानी शनिवार, 25 जुलाई को खेला जाएगा।
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टी20 कहां खेला जाएगा?
India vs Zimbabwe दूसरा टी20 हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।
Ind vs ZIM 2nd T20I कितने बजे शुरू होगा?
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टी20 भारतीय समयानुसार दोपहर, 4 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 4 बजे मैदान पर उतरेंगे।
India vs Zimbabwe दूसरा टी20 टीवी पर कैसे देखें लाइव?
Ind vs ZIM 2nd T20I का टीवी पर मजा भारतीय फैंस Unite8 स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं।
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?
Ind vs ZIM 2nd T20I लाइव स्ट्रीमिंग ना दो जियोहॉटस्टार पर होगी और ना ही फैंस इसका मजा सोनीलिव पर उठा सकेंगे। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 लाइव ऑनलाइन आप फैनकोड पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
फ्री में कैसे देखें इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे लाइव मैच?
IND vs ZIM लाइव मैच का मजा आप फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं। हालांकि यह केवल डीडी फ्री डिश पर ही फ्री है।
इंडिया vs जिम्बाब्वे T20I स्क्वॉड
इंडिया: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह।
जिम्बाब्वे: सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन करन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे (विकेट कीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें