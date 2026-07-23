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जिम्बाब्वे के आगे 3 बार घुटने टेक चुकी है टीम इंडिया, धोनी समेत इन कप्तानों ने खाई है मात

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India vs Zimbabwe Head to Head: टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दर्जन से ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं। भारतीय टीम हर एक मैच को नहीं जीती है, बल्कि तीन मैच गंवा भी चुकी है।  

जिम्बाब्वे के आगे 3 बार घुटने टेक चुकी है टीम इंडिया, धोनी समेत इन कप्तानों ने खाई है मात

आपको लगता होगा कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हेड टू हेड रिकॉर्ड टी20 क्रिकेट में एकतरफा होगा और यह भारत के पक्ष में होगा। असल में ऐसा नही हैं। एक दर्जन से ज्यादा मुकाबले दोनों देशों के बीच अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले जा चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 बार टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया को जिम्बाब्वे की टीम घुटनों पर ला चुकी है। एक बार फिर से दोनों देशों के बीच टी20 सीरीज खेली जानी है। इससे पहले दोनों के बीच का रिकॉर्ड जान लीजिए।

टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 14 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 11 मैचों में भारतीय टीम ने बाजी जरूर मारी है, लेकिन 3 मौकों पर टीम इंडिया को हार भी झेलनी पड़ी है। 2010 से दोनों देशों के बीच कुछ-कुछ समय के अंतराल पर द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती रही हैं। यहां तक कि टी20 विश्व कप में भी कई बार दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज में 3 बार ऐसा हुआ है, जब भारत को जिम्बाब्वे की टीम ने हराया है। टी20 विश्व कप में एक भी हार भारत को जिम्बाब्वे से नहीं मिली।

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इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हेड टू हेड रिकॉर्ड T20 क्रिकेट

मैच खेले गए - 14

भारत ने जीते - 11

जिम्बाब्वे ने जीते - 3

साल 2015 में पहली बार भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ हार मिली थी। इसके बाद 2016 में भी टीम इंडिया जिम्बाब्वे से एक टी20 मैच हारी और साल 2024 में भी टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच हार गई थी। अगर कप्तानों की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे पहले हार झेलने वाले भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे थे, जिनकी कप्तानी में 2015 में टीम इंडिया हरारे में 10 रन से हारी थी।

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धोनी की कप्तानी में भी हार गई थी टीम इंडिया

रहाणे के बाद एमएस धोनी की कप्तानी में भी टीम इंडिया जिम्बाब्वे से टी20 मैच हारी। 2016 में हरारे में ही भारत 2 रन से टी20 मैच मेजबानों के खिलाफ हार गया था। वहीं, 2024 में शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को इसी मैदान पर 13 रनों से हार मिली थी। भले ही टीम इंडिया 3 मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हारी है, लेकिन सीरीज एक भी बाहर नहीं हारी। एक बार सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी, क्योंकि दो मैचों की सीरीज में एक-एक मुकाबला दोनों ने 2015 में जीता था। उस समय अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम के कप्तान थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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