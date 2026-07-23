जिम्बाब्वे के आगे 3 बार घुटने टेक चुकी है टीम इंडिया, धोनी समेत इन कप्तानों ने खाई है मात
India vs Zimbabwe Head to Head: टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दर्जन से ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं। भारतीय टीम हर एक मैच को नहीं जीती है, बल्कि तीन मैच गंवा भी चुकी है।
आपको लगता होगा कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हेड टू हेड रिकॉर्ड टी20 क्रिकेट में एकतरफा होगा और यह भारत के पक्ष में होगा। असल में ऐसा नही हैं। एक दर्जन से ज्यादा मुकाबले दोनों देशों के बीच अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले जा चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 बार टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया को जिम्बाब्वे की टीम घुटनों पर ला चुकी है। एक बार फिर से दोनों देशों के बीच टी20 सीरीज खेली जानी है। इससे पहले दोनों के बीच का रिकॉर्ड जान लीजिए।
टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 14 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 11 मैचों में भारतीय टीम ने बाजी जरूर मारी है, लेकिन 3 मौकों पर टीम इंडिया को हार भी झेलनी पड़ी है। 2010 से दोनों देशों के बीच कुछ-कुछ समय के अंतराल पर द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती रही हैं। यहां तक कि टी20 विश्व कप में भी कई बार दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज में 3 बार ऐसा हुआ है, जब भारत को जिम्बाब्वे की टीम ने हराया है। टी20 विश्व कप में एक भी हार भारत को जिम्बाब्वे से नहीं मिली।
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हेड टू हेड रिकॉर्ड T20 क्रिकेट
मैच खेले गए - 14
भारत ने जीते - 11
जिम्बाब्वे ने जीते - 3
साल 2015 में पहली बार भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ हार मिली थी। इसके बाद 2016 में भी टीम इंडिया जिम्बाब्वे से एक टी20 मैच हारी और साल 2024 में भी टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच हार गई थी। अगर कप्तानों की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे पहले हार झेलने वाले भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे थे, जिनकी कप्तानी में 2015 में टीम इंडिया हरारे में 10 रन से हारी थी।
धोनी की कप्तानी में भी हार गई थी टीम इंडिया
रहाणे के बाद एमएस धोनी की कप्तानी में भी टीम इंडिया जिम्बाब्वे से टी20 मैच हारी। 2016 में हरारे में ही भारत 2 रन से टी20 मैच मेजबानों के खिलाफ हार गया था। वहीं, 2024 में शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को इसी मैदान पर 13 रनों से हार मिली थी। भले ही टीम इंडिया 3 मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हारी है, लेकिन सीरीज एक भी बाहर नहीं हारी। एक बार सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी, क्योंकि दो मैचों की सीरीज में एक-एक मुकाबला दोनों ने 2015 में जीता था। उस समय अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम के कप्तान थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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