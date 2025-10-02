India vs West Indies Live Streaming 1st Test how to watch Ind vs WI Ahmedabad Test live telecast Jiohotstar live India vs West Indies Live Streaming: सोनी लिव भूल जाइए…आज से यहां देखिए IND vs WI टेस्ट सीरीज LIVE, Cricket Hindi News - Hindustan
India vs West Indies Live Streaming: इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच आज से पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाना है। अभी तक एशिया कप सोनी लिव पर आप देख रहे होंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज अलग एप पर लाइव देखी जाएगी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 06:53 AM
India vs West Indies Live Streaming: अभी तक आप एशिया कप की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख रहे थे, लेकिन आज यानी 2 अक्टूबर से इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए अलग एप पर आपको लॉग इन करना होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत भारतीय टीम घर पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी। एशिया कप से इस टेस्ट सीरीज को लाइव देखने का ठिकाना बदल चुका है। आप भी जान लीजिए कि आप इस मैच को कब और कहां लाइव देख सकते हैं?

IND vs WI लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स-

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहला टेस्ट कब खेला जाएगा?

India vs West Indies दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी गुरुवार 2 अक्टूबर से खेला जाएगा।

IND vs WI पहला टेस्ट कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs West Indies पहला टेस्ट मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs WI पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 9 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान (शुभमन गिल और रोस्टन चेज) सुबह 9 बजे मैदान पर उतरेंगे।

IND vs WI 1st Test Match की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज फर्स्ट टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस SonyLIV पर नहीं, बल्कि जियोहॉटस्टार पर देख पाएंगे। अभी तक एशिया कप सोनीलिव पर देखा जा रहा था। IND vs WI 1st Test की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप हॉटस्टार की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहला टेस्ट टीवी पर कैसे देखें लाइव?

India vs West Indies टेस्ट सीरीज के पहले मैच का लाइव टेलिकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जहां अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं कमेंट्री सुनने को मिलेगी। इंडिया का ये होम टेस्ट मैच है। ऐसे में आप डीडी स्पोर्ट्स पर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।

