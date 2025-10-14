India vs West Indies Live Score 2nd Test, Day 5: भारत खड़ा जीत की दहलीज पर, राहुल-सुदर्शन ही खत्म करना चाहेंगे मैच

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs West Indies Live Score 2nd Test, Day 5: भारत खड़ा जीत की दहलीज पर, राहुल-सुदर्शन ही खत्म करना चाहेंगे मैच
LIVE Updatesरिफ्रेश

India vs west Indies Live Score 2nd Test, Day 5: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत को जीत के लिए पांचवें और आखिरी दिन 58 रनों की दरकार है और हाथ में 9 विकेट है।

केएल राहुल और साई सुदर्शन

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 14 Oct 2025 07:55 AM
India vs west Indies Live Score 2nd Test, Day 5: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। भारत इस टेस्ट में भी जीत की दहलीज पर खड़ा है। मैच के पांचवें और आखिरी दिन टीम इंडिया को मात्र 58 रनों की दरकार है और हाथ में 9 विकेट है। केएल राहुल और साई सुदर्शन क्रीज पर मौजूद हैं, इन दोनों खिलाड़ियों की नजरें बिना कोई विकेट खोए मैच को खत्म करने पर होगी। इस टेस्ट मैच को चौथे दिन ही खत्म हो जाना था, मगर वेस्टइंडीज की कमाल की बल्लेबाजी के चलते भारत को पांचवें दिन रनचेज करनी पड़ेगा। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 518 रनों पर पारी घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में मेहमान टीम 248 रनों पर सिमट गई थी। भारत ने फॉलोऑन दिया जिसके बाद वेस्टइंडीज ने 390 रन बनाकर भारत को 121 रनों का टारगेट दिया।

14 Oct 2025, 07:55:07 AM IST

India vs west Indies Live Score: शुभमन गिल की कप्तान पर खड़े हुए सवाल

India vs west Indies Live Score: क्या दिल्ली टेस्ट पांचवें दिन तक आना चाहिए था? भारत से गेंदबाजी में कहां चूक हुई? वेस्टइंडीज कैसे दूसरी पारी में 390 के स्कोर तक पहुंचा? आखिरी विकेट गिराने के लिए गिल के पास कोई प्लान नहीं? दिल्ली टेस्ट के दौरान शुभमन गिल की कप्तानी पर कुछ इस तरह के सवाल उठ रहे हैं।

14 Oct 2025, 07:45:05 AM IST

India vs west Indies Live Score: जीत से 58 रन दूर भारत

India vs west Indies Live Score: दिल्ली टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन भारत को 58 रनों की दरकार है। केएल राहुल 25 तो साई सुदर्शन 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा है।

India Vs West Indies

