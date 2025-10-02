भारत बनाम वेस्टइंडीज

India vs West Indies Live Score 1st test- भारत बनाम वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मेहमान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मोहम्मद सिराज ने पारी के चौथे ओवर में तेजनरायण चंद्रपॉल को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 20 के स्कोर पर वेस्टइंडीज को दूसरा झटका कैंपबेल के रूप में दिया है। बता दें, शुभमन गिल ने बताया कि वह दो तेज गेंदबाजों और तीन स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरेंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज होंगे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट का भार उप-कप्तान रवींद्र जडेजा के साथ कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर उठाएंगे। टीम में नीतिश रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका अदा करेंगे। WI 20/2 भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): तेजनारिन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडन सील्स

2 Oct 2025, 10:09:22 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- जसप्रीत बुमराह ने दिलाई दूसरी सफलता India vs West Indies Live Score 1st test- जसप्रीत बुमराह ने कैंपबेल को आउट कर वेस्टइंडीज को दूसरा झटका दिया है। कैंपबेल कॉट बिहाइंड आउट हुए। हालांकि भारत को किस्मत का साथ भी मिला। गेंद कैंपबेल के बैट और पैड दोनों पर लगी थी, मगर अंपायर ने पाया कि दूसरी स्पाइक बैट की है तो उन्होंने फैसला भारत के हित में सुनाया।

2 Oct 2025, 09:53:31 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- सिराज ने वेस्टइंडीज को दिया पहला झटका India vs West Indies Live Score 1st test- चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने तेजनरायण चंद्रपॉल को अपने जाल में फंसाया और विकेट के पीछे ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ा। भारत को 12 के स्कोर पर पहली सफलता मिली।

2 Oct 2025, 09:44:12 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- कैम्पबेल ने लगाया पहला चौका India vs West Indies Live Score 1st test- जसप्रीत बुमराह के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कैम्पबेल ने सामने की तरफ सीधे बल्ले से चौका लगाया। वेस्टइंडीज का स्कोर इसी के साथ 8 हो गया है।

2 Oct 2025, 09:43:14 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- मोहम्मद सिराज का मेडन ओवर India vs West Indies Live Score 1st test- मोहम्मद सिराज ने मेडन ओवर से शुरुआत की है, उन्हें पिच से अच्छी खासी मदद मिली है। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को उन्होंने विकेट के दोनों तरफ टेस्ट किया है।

2 Oct 2025, 09:36:46 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- वेस्टइंडीज का खुला खाता India vs West Indies Live Score 1st test- जसप्रीत बुमराह कैंपबेल को ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी लाइन और लेंथ अभी तक सही नहीं रही है जिस वजह से चौथी गेंद पर वेस्टइंडीज को लेग बाय के रूप में चौका मिला है। इसी के साथ वेस्टइंडीज का खाता भी खुला।

2 Oct 2025, 09:32:53 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- चंद्रपॉल-कैंपबेल की जोड़ी मैदान पर India vs West Indies Live Score 1st test- वेस्टइंडीज की पारी का आगाज करने तेजनारिन चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी है। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे।

2 Oct 2025, 09:27:10 AM IST India vs West Indies Live Score- राष्ट्रगान के लिए दोनों टीमें मैदान पर India vs West Indies Live Score- भारत और वेस्टइंडीज की टीमें राष्ट्रगान के लिए मैदान पर उतर चुकी है। भारतीय सरजमीं पर टेस्ट टीम की कप्तानी करना शुभमन गिल के लिए सौभाग्य का पल होगा।

2 Oct 2025, 09:15:07 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- वेस्टइंडीज से 2002 से नहीं हारा है भारत India vs West Indies Live Score 1st test- मौजूदा समय में भारत की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक वेस्टइंडीज के खिलाफ है। टीम इंडिया 2002 से वेस्टइंडीज के खिलाफ 25 टेस्ट मैचों में एक भी नहीं हारी है। किसी विपक्षी के खिलाफ सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक (टेस्ट) 47 इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (1930-75) 30 इंग्लैंड बनाम पाक (1961-82) 29 वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (1976-88) 25 भारत बनाम वेस्टइंडीज (2002-23)* 24 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (1911-52) 24 वेस्टइंडीज बनाम भारत (1948-71)

2 Oct 2025, 09:09:27 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- वेस्टइंडीज ने चुनी बैटिंग India vs West Indies Live Score 1st test- भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): टैगेनारिन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडन सील्स

2 Oct 2025, 08:58:53 AM IST India vs West Indies Live Score 1st test- पिच रिपोर्ट India vs West Indies Live Score 1st test- अहमदाबाद की पिच घास से भरी हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में दो तेज गेंदबाजों का खेलना तय माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले टेस्ट में दो ही स्पिनर हिस्सा लेंगे, ऐसे में कुलदीप यादव का पत्ता फिर से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दो स्पिनर होंगे।

2 Oct 2025, 08:48:54 AM IST India vs West Indies Live Score- भारत की प्लेइंग XI India vs West Indies Live Score- यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत, मोहम्मद सिराज

2 Oct 2025, 08:30:09 AM IST India vs West Indies Live Score- बदल गया है लाइव देखने का चैनल India vs West Indies Live Score- एशिया कप का लुत्फ भारतीय फैंस ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर उठाया था, मगर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर होगा, वहां IND vs WI लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगी।