IND vs WI Live Cricket Score 2nd Test, Day 4: कैम्पबेल-होप बने सिरदर्द, क्या भारत चौथे दिन खत्म कर पाएगा मैच

Hindi Newsक्रिकेटIND vs WI Live Cricket Score 2nd Test, Day 4: कैम्पबेल-होप बने सिरदर्द, क्या भारत चौथे दिन खत्म कर पाएगा मैच
India vs West Indies Live Cricket Score 2nd Test Day 4: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। मैच के चौथे दिन भारत वेस्टइंडीज की दूसरी पारी को जल्द समेट जीत दर्ज करना चाहेगा।

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Mon, 13 Oct 2025 08:52 AM
India vs West Indies Live Cricket Score 2nd Test Day 4: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। मैच के चौथे दिन टीम इंडिया की नजरें वेस्टइंडीज की दूसरी पारी को जल्द से जल्द समेट जीत दर्ज करने पर होगी। इस मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 518 रन पर अपनी पारी घोषित कर दी थी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 248 रन ही बना पाया था, ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन देकर उन्हें फिर से बल्लेबाजी करने को कहा। दूसरी पारी में भी भारत को पहले दो विकेट तो आसानी से मिल गए, मगर फिर कैम्पबेल और होप ने ऐसा खूंटा गाढ़ा की भारत विकेट के लिए तरस गया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन है। भारत के पास अभी भी 97 रनों की बढ़त है। कैम्पबेल 87 तो होप 66 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

India vs West Indies Live Cricket Score: वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में गिर दो विकेट मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर ने लिए हैं। कुलदीप-जडेजा महंगे साबित हुए, वहीं बुमराह ने 4 ही ओवर डाले हैं।

India vs West Indies Live Cricket Score: कुलदीप यादव ने कहा कि हमने वाकई अच्छी शुरुआत की। विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था और विकेट में कोई गति नहीं थी, इसलिए हमने बस सही लेंथ पर गेंद मारने की कोशिश की। स्टंप्स पर गेंद मारना मेरी योजना थी। पहली पारी शानदार रही। दूसरी पारी में उन्होंने वाकई अच्छी बल्लेबाजी की, होप और कैंपबेल ने अच्छी बल्लेबाजी शुरू की।

India vs West Indies Live Cricket Score: हमने वाकई अच्छी शुरुआत की। विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था और विकेट में कोई गति नहीं थी, इसलिए हमने बस सही लेंथ पर गेंद मारने की कोशिश की। स्टंप्स पर गेंद मारना मेरी योजना थी। पहली पारी शानदार रही। दूसरी पारी में उन्होंने वाकई अच्छी बल्लेबाजी की, होप और कैंपबेल ने अच्छी बल्लेबाजी शुरू की।

India vs West Indies Live Cricket Score: कैम्पबेल और होप की जोड़ी भारत के लिए सिरदर्द बन गई है। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी हो गई है। कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा से इस जोड़ी को चौथे दिन तोड़ने की उम्मीद रहेगी।

