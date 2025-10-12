Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs West Indies Live Cricket Score 2nd test Day 3: कुलदीप यादव के चक्रव्यूह में फंसा WI, ऑलआउट से 2 विकेट दूर
LIVE Updatesरिफ्रेश

India vs West Indies Live Cricket Score 2nd test Day 3: कुलदीप यादव के चक्रव्यूह में फंसा WI, ऑलआउट से 2 विकेट दूर

India vs West Indies Live Cricket Score 2nd test Day 3: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ऑलआउट से 2 विकेट दूर है।

India vs West Indies Live Cricket Score 2nd test Day 3: कुलदीप यादव के चक्रव्यूह में फंसा WI, ऑलआउट से 2 विकेट दूर

कुलदीप यादव

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sun, 12 Oct 2025 10:39 AM
हमें फॉलो करें

India vs West Indies Live Cricket Score 2nd test Day 3: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज मैच के तीसरे दिन शुभमन गिल एंड कंपनी की नजरें वेस्टइंडीज को जल्द से जल्द समेट फॉलोऑन देने पर होगी। अभी तक हुए दो दिन के खेल में भारत का पूरी तरह से दबदबा दिखा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़े। भारत ने पहली पारी 5 विकेट के नुकसान पर 518 के स्कोर पर घोषित कर दी। इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन पर है। भारत के पास अभी भी 378 रनों की बढ़त है।

12 Oct 2025, 10:39:34 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: सिराज ने भी खोला खाता

India vs West Indies Live Cricket Score: मोहम्मद सिराज ने वॉर्रिकन को प्लेड ऑन कर वेस्टइंडीज को 8वां झटका दे दिया है। मेहमान टीम को फॉलोऑन बचाने के लिए अभी भी 143 रनों की दरकार है।

12 Oct 2025, 10:30:49 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: कुलदीप यादव को मिली एक और सफलता

India vs West Indies Live Cricket Score: 56वें ओवर में कुलदीप यादव को रिवर्स स्वीप मारने के प्रयास में जस्टिन ग्रीव्स हुए LBW आउट। वेस्टइंडीज को कुलदीप यादव ने 7वां झटका दिया। यह उनकी चौथा सफलता है।

12 Oct 2025, 10:14:57 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: कुलदीप यादव ने किया एक और शिकार

India vs West Indies Live Cricket Score: 52वें ओवर में कुलदीप यादव ने टेविन इमलाक को LBW आउट कर भारत को 6ठी सफलता दिला दी है। यह तीसरे दिन की कुलदीप की दूसरी और कुल तीसरी विकेट है।

12 Oct 2025, 09:59:19 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: कुलदीप यादव ने शे होप को किया बोल्ड

India vs West Indies Live Cricket Score: तीसरे दिन की पहली सफलता कुलदीप यादव ने भारत को दिलाई। शे होप को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। होप अंदर आती गेंद के लिए तैयार थे, मगर गेंद सीधी रही और सीधा विकेट पर जाकर लगी। होप 36 रन बनाकर आउट वेस्टइंडीज को 156 के स्कोर पर 5वां झटका लगा।

12 Oct 2025, 09:40:21 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: जसप्रीत बुमराह के ओवर से आए दो चौके

India vs West Indies Live Cricket Score: दिन का दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला। एक चौका लेग बाय से आया और दूसरा चौका टेविन इमलाच ने उन्हें आखिरी गेंद पर लगाया। वेस्टइंडीज के इसी के साथ 150 रन पूरे हो गए हैं।

12 Oct 2025, 09:33:31 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: कुलदीप यादव करेंगे दिन की शुरुआत

India vs West Indies Live Cricket Score: कप्तान शुभमन गिल ने दिन का पहला ओवर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को सौंपा है। पिच को देखते हुए उम्मीद है कि दूसरे एंड से भी गिल स्पिनर का ही इस्तेमाल करेंगे।

12 Oct 2025, 08:58:07 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: साढ़े 9 बजे शुरू होगा मैच

India vs West Indies Live Cricket Score: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल साढ़े 9 बजे शुरू होगा। वेस्टइंडीज के लिए शे होप के साथ टेविन इमलाच क्रीज पर मौजूद हैं।

12 Oct 2025, 08:45:06 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: रवींद्र जडेजा खोलेंग पंजा

India vs West Indies Live Cricket Score: वेस्टइंडीज के खिलाफ इस पारी में तीन विकेट चटका चुके रवींद्र जडेजा की नजरें पंजा खोलने पर होगी। वह अभी तक अपने टेस्ट करियर में 15 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। अगर वह 16वीं बार ऐसा करते हैं तो वह भारत के लिए सबसे अधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों में अपनी जगह बना लेंगे।

12 Oct 2025, 08:06:25 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: यशस्वी जायसवाल ने क्या कहा?

India vs West Indies Live Cricket Score: मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा देर तक खेलने की कोशिश करता हूं। अगर मैं मैदान पर हूं, तो मुझे खेल को आगे बढ़ाना चाहिए और जितना हो सके उतना खेलना चाहिए। यह (उसका रन-आउट) खेल का हिस्सा है, इसलिए कोई बात नहीं। हमेशा यही ख्याल रहता है कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं और मेरा और मेरी टीम का टारगेट क्या हो सकता है। मैं बस खेल में बने रहने की कोशिश करता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि अगर मैं मैदान पर हूं, तो मैं इसे ज्यादा देर तक खेलूं। मैं मैदान पर आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ी हलचल हो रही थी, लेकिन जब मैं क्रीज पर था, तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं एक घंटे और बल्लेबाजी कर लूं और फिर मेरे लिए रन बनाना आसान हो जाएगा। विकेट अभी भी काफी अच्छा है, हम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुंचें और उन्हें फिर से आउट करें।

12 Oct 2025, 08:02:42 AM IST

India vs West Indies Live Cricket Score: भारत के पास 378 रनों की बढ़त

India vs West Indies Live Cricket Score: टीम इंडिया के पास फिलहाल 378 रनों की बढ़त है। अगर भारत वेस्टइंडीज को अगले 178 रनों से पहले ऑलआउट करने में कामयाब रहता है तो उनके पास मेहमानों को फॉलोऑन देने का मौका होगा।

PreviousNext
India Vs West Indies Ravindra Jadeja Kuldeep Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।