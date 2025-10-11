Lokesh Khera
भारत बनाम वेस्टइंडीज लाइव क्रिकेट स्कोर, भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट लाइव स्कोर दिन 2 | Sat, 11 Oct 2025 09:03 AM
11 Oct 2025, 09:03:23 AM IST
India vs West Indies Live Cricket Score 2nd test Day 2: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने खूब तबाही मचाई। साई सुदर्शन भले ही अपने पहले शतक से चूक गए हो, मगर यशस्वी जायसवाल की मेराथन पारी जारी है। जायसवाल ने पूरे दिन बैटिंग करते हुए 173 रन बनाए और वह अपने टेस्ट करियर की तीसरी डबल सेंचुरी के बेहद करीब है। भारत ने पहले दिन 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए। जायसवाल का साथ इस समय कप्तान शुभमन गिल दे रहे हैं। टीम इंडिया की नजरें दूसरे दिन स्कोर को 500 के पार पहुंचाने पर होगी।
India vs West Indies Live Cricket Score: साढ़े 9 बजे शुरू होगा मैच
India vs West Indies Live Cricket Score: दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 9 बजे शुरू होगा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आज भारतीय पारी का आगाज करेंगे। जायसवाल 173 तो गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
11 Oct 2025, 08:42:01 AM IST
India vs West Indies Live Cricket Score: 2024 के बाद से किसी घरेलू टेस्ट के पहले दिन भारत की बल्लेबाजी
India vs West Indies Live Cricket Score: 336/6 बनाम इंग्लैंड विशाखापट्टनम
326/5 बनाम इंग्लैंड राजकोट
339/6 बनाम बांग्लादेश चेन्नई
46 ऑलआउट बनाम न्यूजीलैंड बेंगलुरु
318/2 बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली
11 Oct 2025, 08:04:03 AM IST
India vs West Indies Live Cricket Score: यशस्वी जायसवाल की नजरें दोहरे शतक पर
India vs West Indies Live Cricket Score: यशस्वी जायसवाल 173 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह अपने तीसरे दोहरे शतक से 27 रन दूर हैं। वह अगर आज डबल सेंचुरी लगाते हैं तो वह चेतेश्वर पुजारा की बराबरी कर लेंगे। बता दें, भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट में दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली (7) के नाम है।
11 Oct 2025, 07:51:31 AM IST
India vs West Indies Live Cricket Score: शुभमन गिल इतिहास रचने से 15 रन दूर
India vs West Indies Live Cricket Score: भारतीय कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर वह दूसरे दिन 15 और रन बनाते हैं तो वह इतिहास रच देंगे। इन 15 रनों के साथ वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल लिस्ट में ऋषभ पंत नंबर-1 हैं।
11 Oct 2025, 07:47:47 AM IST
India vs West Indies Live Cricket Score: भारत पहले दिन 318/2
India vs West Indies Live Cricket Score: यशस्वी जायसवाल की 173 रनों की पारी के दम पर भारत ने पहले दिन 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए। साई सुदर्शन ने इस दौरान 87 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि वह अपने पहले शतक से चूक गए।
