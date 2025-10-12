Cricket Logo
India vs West Indies 2nd Test WI all out on 248 runs India enforced follow on Kuldeep Yadav shines

वेस्टइंडीज की एक और करारी हार की लिख गई कहानी, दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने दिया फॉलोऑन

India vs West Indies 2nd Test: इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रनों पर ढेर हो गई और इस तरह फॉलोऑन अब वेस्टइंडीज को खेलना होगा। पारी की हार का खतरा टीम पर है। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 12:58 PM
वेस्टइंडीज की एक और करारी हार की लिख गई कहानी, दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने दिया फॉलोऑन

India vs West Indies 2nd Test: इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले और इस सीरीज की तकदीर आज तय हो सकती है, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रनों पर ढेर हो गई है। भारतीय टीम ने 518/5 पर पारी घोषित की थी। ऐसे में वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने के लिए भारत ने मजबूर कर दिया है। भारतीय टीम ने भी फॉलोऑन देने का फैसला किया है, क्योंकि भारत के पास अभी भी 270 रन हैं। यही कारण है कि इस मैच और इस सीरीज का नतीजा आज ही निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि भारतीय टीम को मैच पारी के अंतर से जीतने के लिए 10 विकेट 270 रनों से पहले गिराने हैं।

अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों के अंतर से हराया था। अब दिल्ली में भी ऐसी ही करारी हार की कहानी लिखी जा चुकी है। इस मुकाबले की बात करें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 175 और कप्तान शुभमन गिल ने 129 रन बनाए थे। इनके अलावा साई सुदर्शन 87, ध्रुव जुरेल ने 44 और नितीश कुमार रेड्डी ने 43 रन बनाए थे। 38 रन केएल राहुल के बल्ले से भी निकले थे। वेस्टइंडीज के लिए जोमेल वॉरिकन ने 3 विकेट निकाले थे और एक विकेट कप्तान रोस्टन चेज को मिला था। वेस्टइंडीज के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आए थे।

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो 200 रन भी नहीं बना सकी। बल्लेबाजी के लिए विकेट अच्छा था, लेकिन कैरेबियाई बल्लेबाज बड़े स्कोर नहीं बना पाए। कई बल्लेबाजों को शुरुआत मिली, लेकिन भारतीय गेंदबाज हावी नजर आए। कुलदीप यादव ने 5 विकेट निकाले, जबकि रविंद्र जडेजा को 3 विकेट मिले और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने एक-एक विकेट निकाला। वेस्टइंडीज के लिए एलिक एथानेज ने 41 रन बनाए, जबकि 36 रन शाई होप और 34 रन तेजनारायण चंद्रपाल ने बनाए।

