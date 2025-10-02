भारत में अक्सर ऐसी विकेट नहीं मिलती...4 विकेट लेने के बाद सिराज खुलकर बोले, जानिए पूरा मामला

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी मैच की पिच को लेकर कहा कि भारत में टेस्ट क्रिकेट में अक्सर ऐसी विकेट नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हरी विकेट पर गेंदबाजी करके अच्छा लग रहा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में चार विकेट लेने वाले भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने गुरुवार को कहा कि लंबे ब्रेक के बाद हरी विकेट पर गेंदबाजी करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाने वाले सिराज ने उसी लय को कायम रखते हुए 40 रन देकर चार विकेट लिये। वेस्टइंडीज टीम पहली पारी में 44.1 ओवर में 162 रन पर आउट हो गई।

भारत ने पहली पारी में दो विकेट पर 121 रन बना लिये थे। सिराज ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ''हरी विकेट पर गेंदबाजी करके काफी रोमांचित हूं। भारत में टेस्ट क्रिकेट में अक्सर ऐसी विकेट नहीं मिलती। पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरू में ऐसी विकेट मिली थी तो इस पर गेंदबाजी करके काफी रोमांचित महसूस कर रहा हूं।’’

टेस्ट से पहले पिच पर काफी घास थी जिसकी छंटनी की गई लेकिन अभी भी नयी गेंद से इस पर मदद मिल रही है। सिराज ने वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस को बेहतरीन गेंद पर आउट किया। उसके बारे में उन्होंने कहा, ''वोबल सीम (हवा में डगमगाती आने वाली गेंद) का पता नहीं चलता कि गेंद भीतर आयेगी या बाहर। वह गेंद मैने वोबल सीम ही डाली थी लेकिन वह चमकदार हिस्से से सीधी गई।’’

सिराज ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसकी धरती पर अच्छे प्रदर्शन से उनका आत्मविश्वास बढा है। उन्होंने कहा, ''इंग्लैंड में सीरीज काफी प्रतिस्पर्धी थी और मेरा आत्मविश्वास उससे काफी बढा। मजबूत टीम के खिलाफ अच्छा खेलने से अलग तरह का आत्मविश्वास मिलता है और वह मुझे आज भी महसूस हुआ।’’

उन्होंने कहा, ''मैने तीन सप्ताह का ब्रेक लिया था और फिर ट्रेनिंग शुरू की। भारत ए के लिये खेला। लंबे ब्रेक के बाद खेलने पर आपको अपनी लय का भी पता चलता है। लखनऊ में काफी गर्मी थी लेकिन सीरीज से पहले मेरी तैयारी अच्छी रही। बरसों बाद मिले ब्रेक का मैने पूरा मजा लिया।’’