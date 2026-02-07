Cricket Logo
IND Vs USA मैच में क्या 200 से अधिक रन बनेंगे? जानिए कैसी है वानखेड़े स्टेडियम की पिच

संक्षेप:

Feb 07, 2026 10:27 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
शनिवार 7 फरवरी से टी-20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज हो रहा है। आज भारत अपना पहला मुकाबला अमेरिका से खेलेगा। मैच 7 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा होगी कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच कैसी रहने वाली है। यह बल्लेबाजों के अनुकूल रहेगी या गेंदबाजों को मदद करेगी। ऐसे में आइए पिच रिपोर्ट आपको बताते हैं।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले के लिए बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। इस पिच पर पारंपरिक रूप से अच्छी गति और उछाल देखने को मिलती है, जिससे गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और स्ट्रोक खेलने और उच्च स्कोर बनाने में मदद मिलती है। खासकर लाइट्स के नीचे यह पिच बल्लेबाजी के और अनुकूल हो जाती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर अक्सर 175-190 रन के बीच रहता है, जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए आदर्श है। स्पिनरों को शायद ज्यादा मदद न मिले, जबकि अनुशासित तेज गेंदबाजी और वेरिएशन मध्य ओवरों में कारगर साबित हो सकते हैं। शाम को ओस पड़ने से लाइट्स के नीचे लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को थोड़ी आसानी हो सकती है।

पिच के मिजाज को देखते हुए भारत एक विशेषज्ञ स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकता है। भारत की तेज गेंदबाजी यूनिट काफी मजबूत है। हालांकि, उसके बावजूद इस पिच पर गेंदबाजों खासकर स्पिनर्स के लिए रन रोकना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। खास बात यह है कि कोई टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करेगी क्योंकि ओस के कारण दूसरी पारी में गेंद आसानी से बल्ले पर आएगी।

IND vs USA मैच के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर

USA- मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शयान जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

