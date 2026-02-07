IND Vs USA मैच में क्या 200 से अधिक रन बनेंगे? जानिए कैसी है वानखेड़े स्टेडियम की पिच
शनिवार 7 फरवरी से टी-20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज हो रहा है। आज भारत अपना पहला मुकाबला अमेरिका से खेलेगा। मैच 7 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा होगी कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच कैसी रहने वाली है। यह बल्लेबाजों के अनुकूल रहेगी या गेंदबाजों को मदद करेगी। ऐसे में आइए पिच रिपोर्ट आपको बताते हैं।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले के लिए बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। इस पिच पर पारंपरिक रूप से अच्छी गति और उछाल देखने को मिलती है, जिससे गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और स्ट्रोक खेलने और उच्च स्कोर बनाने में मदद मिलती है। खासकर लाइट्स के नीचे यह पिच बल्लेबाजी के और अनुकूल हो जाती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर अक्सर 175-190 रन के बीच रहता है, जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए आदर्श है। स्पिनरों को शायद ज्यादा मदद न मिले, जबकि अनुशासित तेज गेंदबाजी और वेरिएशन मध्य ओवरों में कारगर साबित हो सकते हैं। शाम को ओस पड़ने से लाइट्स के नीचे लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को थोड़ी आसानी हो सकती है।
पिच के मिजाज को देखते हुए भारत एक विशेषज्ञ स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकता है। भारत की तेज गेंदबाजी यूनिट काफी मजबूत है। हालांकि, उसके बावजूद इस पिच पर गेंदबाजों खासकर स्पिनर्स के लिए रन रोकना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। खास बात यह है कि कोई टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करेगी क्योंकि ओस के कारण दूसरी पारी में गेंद आसानी से बल्ले पर आएगी।
IND vs USA मैच के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड
भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर
USA- मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शयान जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति
