Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs USA Live Telecast U19 World Cup 2026 1st Match When Where And How To Watch IND vs USA Live Streaming Free
India vs USA Live Telecast U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच आज, जानें कहां और कैसे देखें लाइव

India vs USA Live Telecast U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच आज, जानें कहां और कैसे देखें लाइव

संक्षेप:

India vs USA Live Telecast U19 World Cup: इंडिया वर्सेस यूएसए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज खेला जाना है। आईए जानते हैं इस मैच को आप कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं।

Jan 15, 2026 08:31 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

India vs USA Live Telecast U19 World Cup- इंडिया वर्सेस यूएसए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज यानी गुरुवार 15 जनवरी को खेला जाना है। यह अंडर-19 वर्ल्ड कप का 16वां एडिशन है। भारत और यूएसए के बीच पहला मैच बुलावायो में खेला जाएगा। भारत को 2024 में पिछले एडिशन में रनर-अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार आयुष म्हात्रे की अगुवाई में टीम इंडिया 6ठे अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का ख्वाब लिए मैदान पर उतरेगी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर किसी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली है। भारत U19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे सफल टीम बनी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:भारत की हार में सबसे ज्यादा वनडे शतक! बदकिस्मत केएल राहुल पहुंचे टॉप-5 में

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच कब होगा?

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच गुरुवार 15 जनवरी को खोला जाएगा।

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच दोपहर 1:00 बजे IST शुरू होगा।

ये भी पढ़ें:ब्रेसवेल ने बताए वो 2 नाम जिन्होंने भारत से छीना मैच, तारीफ में कही ये बात

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच कहां होगा?

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी।

भारत बनाम यूएसए स्क्वॉड, U19 वर्ल्ड कप 2026

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी

यूएसए: उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), अदनीत झांब, शिव शनि, नितीश सुदिनी, अद्वैत कृष्णा, साहिर भाटिया, अर्जुन महेश, अमरिंदर गिल, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा, साहिल गर्ग, अमोघ रेड्डी अरेपल्ली, ऋत्विक अप्पीदी, रेयान ताज, ऋषभ शिम्पी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
U19 World Cup Vaibhav Suryavanshi
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |