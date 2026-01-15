India vs USA Live Telecast U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच आज, जानें कहां और कैसे देखें लाइव

संक्षेप: India vs USA Live Telecast U19 World Cup: इंडिया वर्सेस यूएसए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज खेला जाना है। आईए जानते हैं इस मैच को आप कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं।

India vs USA Live Telecast U19 World Cup- इंडिया वर्सेस यूएसए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज यानी गुरुवार 15 जनवरी को खेला जाना है। यह अंडर-19 वर्ल्ड कप का 16वां एडिशन है। भारत और यूएसए के बीच पहला मैच बुलावायो में खेला जाएगा। भारत को 2024 में पिछले एडिशन में रनर-अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार आयुष म्हात्रे की अगुवाई में टीम इंडिया 6ठे अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का ख्वाब लिए मैदान पर उतरेगी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर किसी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली है। भारत U19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे सफल टीम बनी हुई है।

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच कब होगा? इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच गुरुवार 15 जनवरी को खोला जाएगा।

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच कितने बजे शुरू होगा? इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच दोपहर 1:00 बजे IST शुरू होगा।

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच कहां होगा? इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? इंडिया बनाम USA U19 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी।

भारत बनाम यूएसए स्क्वॉड, U19 वर्ल्ड कप 2026 भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी